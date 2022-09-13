影／BMW M3嚴重車禍畫面曝 夫妻開心試車卻天人永隔

桃園市八德區昨晚間嚴重車禍，車行老闆伴夫妻上路試車，因不明原因失控撞上路樹，其中駕車的林姓男子及坐在副駕的林姓老闆，經搶救仍雙雙不治，女子受傷但無恙；警方並未發現酒駕，正在釐清肇事原因中。

警方調查，31歲林姓男子昨天20時35分許偕同妻子至車行看車後試車，沿東勇北路往桃園方向行駛，因不明原因車身向右偏移，自撞路邊護欄及路樹，林男與副駕駛座林姓車行老闆（29歲）當場無生命跡象，經急救後仍宣告不治。

後座妻子方女全身多處擦挫傷、雙腿骨折，送醫治療中；警方對駕駛抽血檢測，無酒精反應，詳細肇事原因正在積極釐清。