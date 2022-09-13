高雄新增第11處科技執法 馬卡道、青海路口10月1日執法

高雄市警局交通大隊即日起在鼓山區馬卡道路、青海路口，設置科技執法設備，即起至9月底為宣導期，10月1日將正式執法取締，取締重點為闖紅燈、不依標誌、標線行駛、直行車占用轉彎車道、跨越雙白實線等違規車輛。

馬卡道路與青海路口緊鄰台鐵與輕軌美術館站，人車流量大，交大統計這處路口近兩年就發生18件車禍，其中1件為死亡車禍，造成21人受傷，因事故路口頻傳，選在路口設置科技執法設備。

交大表示，路口科技執法除監測闖紅燈（含紅燈越線、紅燈左右轉）功能外，還可舉發不依標誌標線號誌指示行駛、直行車占用轉彎專用車道及跨越雙白實線等違規，目前為宣導期，預計10月起正式執法。

高雄市交大從2019年設置科技執法設備，包含左營區大中、華夏路口、博愛、新莊路口，鳳山區鳳頂、過埤路口，前鎮區新生、金福路口、中華、復興路口、中山、中安、中平路口，小港區沿海、世全路口、沿海、永光路口，楠梓區鳳楠、興西及大寮區188市道，鳳林二路口，這次新增的馬卡道路，為全市第11處。