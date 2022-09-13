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高雄警勸醉女找代駕、她說好 隔20分鐘卻被查獲酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名蔡姓女子和友人在酒吧喝酒，又至KTV續攤後找不到車，報警求助；警方依其描述找到車，見蔡有喝酒，勸她找代駕，蔡當下拍胸脯保證；未料，20分鐘後，警方卻聽到另一組警網喊支援酒測，到場發現竟是蔡酒駕，因酒測超標遭送辦。

警方調查，從事餐飲服務業的31歲蔡姓女子，前天上午10時許，向新興警分局警方報案，指找不到停在五福二路KTV附近的車子，線上警網趕抵處理。

蔡女向警方表示，因在鹽埕區和朋友喝酒慶中秋，再轉至KTV續攤歡唱時，因自己有喝酒，於是請未喝酒的友人開車，幫忙將車停在KTV附近，但從KTV出來後，卻找不到車。

警方依蔡女描述車子的特徵及車號，載著蔡女沿路尋找，順利找到她的愛車，由於蔡女有喝酒，警方好心叮嚀蔡女要找代駕，避免酒駕被罰或釀禍，蔡女當下還拍胸脯保證，一定會找代駕，警方隨即離去。

沒想到，20分鐘後，幫蔡女找車的警網聽到另一組同事喊支援酒測，趕至距離KTV不遠處的五福二路時，發現酒駕者竟是蔡女，蔡因開車滑手機被同仁攔下，因聞到她身上有酒味，對她施以酒測。

蔡女見到不久前幫她找車、苦口婆心勸她找代價的員警，慚愧地低頭，不好意思地直說因找不到代駕，才心存僥倖。

警方對蔡女酒測，結果高達每公升0.80毫克。當下除對蔡女開出開車滑手機的3000元罰單外，並依公共危險罪嫌將她移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市新興警分局警方幫喝醉的蔡姓女子找車，並勸她要找代駕，她拍胸脯保證說好，隔20分鐘卻被查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
高市新興警分局警方幫喝醉的蔡姓女子找車，並勸她要找代駕，她拍胸脯保證說好，隔20分鐘卻被查獲酒駕。記者石秀華／翻攝
新興警分局五福二路派出所警方幫喝醉的蔡女找到停車所在位置。記者石秀華／翻攝
新興警分局五福二路派出所警方幫喝醉的蔡女找到停車所在位置。記者石秀華／翻攝

酒測 酒駕

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