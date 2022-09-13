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衛生所護理師任早餐店負責人 爸媽說他有證照...記申誡

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市金山區衛生所鄭姓護理師自2021年1月29日起，擔任早餐店負責人，衛生所去年初在銓敘部建置的「公務員兼職查核平台」勾稽比對，揪出鄭經營商業，新北市政府將鄭移送懲戒法院審理。懲戒法院判鄭申誡。

鄭表示，早餐店是雙親於1997年間成立，已經營廿多年，他因具有中餐丙級證照、烘焙丙級證照，為配合食品相關法規，才自2017年起掛名負責人，期間並未領取報酬或餐與經營。今年1月10日，早餐店已經變更負責人登記。

新北市衛生局審認鄭姓護理師知悉並掛名商號負責人及董事，雖未實際參與經營、未支領報酬，仍屬違法，建請移付懲戒。

懲戒法庭調查，鄭未自早餐店支領報酬，只可當處分輕重的參考，不能做為免責論據，他違法事證已明確。

公務員不得經營商業，為現行公務員服務法第14條第1項明定，懲戒法院指規定目的是要防杜公務員利用職務營私舞弊，有辱官箴，影響公務及社會風氣。立法意旨是以公務員經營商業即有影響公務和社會風氣之虞，不以具體發生營私舞弊結果為必要。

鄭姓護理師違反「公務員不得經營商業」規定，讓民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆散的不良觀感，嚴重損害政府信譽，應受懲戒，因此判申誡。

新北市金山區衛生所鄭姓護理師擔任早餐店負責人，懲戒法院判鄭申誡。記者王宏舜／攝影
新北市金山區衛生所鄭姓護理師擔任早餐店負責人，懲戒法院判鄭申誡。記者王宏舜／攝影

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