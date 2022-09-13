影／台東大學特殊學校巴士衝撞拖板車 2大3小受傷送醫

台東縣東大特殊學校交通巴士，今天上午7時許行經台東縣卑南鄉忠孝路時，不明原因追撞1輛拖板貨車，造成巴士司機等5人受傷。因巴土車頭撞擊變形，駕駛一度受困車內，消防員破壞車體將人救出，巴士駕駛意識不清，共5人受傷送醫急救中，事故原因由警方調查。

據了解，巴士車上共有包含巴士駕駛、老師及7名學生，車禍共造成57歲巴士駕駛，1名隨車老師及3名學生受輕傷送醫，另外4學生受到驚嚇、未受傷，在路旁等待車輛接送。