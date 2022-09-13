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雲林男子喪母不停鬧事 恐嚇又毀損被拘提
雲林縣郭姓男子與友人有債務糾紛，加上喪母情緒不佳，多次到朋友家騷擾，甚至開車撞毀朋友家門並擊損車輛，被害人不堪其擾，報警處理，警方蒐證後，昨晚將他拘提到案，依恐嚇與毀損罪嫌移送法辦並建請聲押。
台西派出所於最近接獲報案，指一名郭姓男子多次到住家外叫囂騷擾，並毀損車輛和住家門窗，家人不勝其擾、心生害怕，警方立即趕往處理，原先被害人只想遏止其行為，但郭男仍持續騷擾被害人。
警方指出，報案人與郭男有債務糾紛，加上郭男母親剛過世，導致情緒不穩，才會發生毀損等脫序行為，警方多方蒐集相關事證，向雲林地檢署申請拘票，昨晚將他拘提到案，移送雲林地檢署偵辦，並建請羈押。
台西分局長黃念生呼籲民眾，如有個人債務問題應循正常管道解決，勿使用暴力或恐嚇等不法行為，以免觸法。
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