快訊

新英王查理三世登基典禮上手指腫如香腸 醫生分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八德車行老闆伴顧客試車 自撞「包樹」2人無生命跡象

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區昨（12）晚間傳嚴重車禍，一名車行老闆伴一對夫妻上路試車，卻因不明原因失控撞上路樹，坐在駕車男客、副駕老闆體內多處骨折、失去生命跡象，女子負傷但意識清醒，消防員破壞車體後將他們送醫急救，肇事原因由警方調查釐清。

消防局大湳分隊昨天20時36分獲報，八德區東勇北路180號前發生自撞車禍，由分隊長李家旻帶7名消防員先趕至救援；現場黃色寶馬轎車左側嚴重內凹變形，呈現「包樹」狀態，車內3人受困。

人員以破壞器材切開車體，先在21時27分將後座26歲女子救出，21時44分救出駕駛座30歲男子，再於21時58分將年約40、坐在副駕駛座另名男子救出；女子獲救意識清醒、雙腿骨折，而兩名男子全身多處外傷及骨折，都已無呼吸、心跳。

據了解，駕駛與後座女子是夫妻，兩人在車行老闆陪同下試車，卻發生自撞意外，八德警方正在調查事故原因。

八德區一輛寶馬轎車自撞路樹，左側嚴重變形內凹，車上2男失去生命跡象、1女骨折但意識清楚，均送醫急救。記者楊湛華／翻攝
八德區一輛寶馬轎車自撞路樹，左側嚴重變形內凹，車上2男失去生命跡象、1女骨折但意識清楚，均送醫急救。記者楊湛華／翻攝
八德區一輛寶馬轎車自撞路樹，左側嚴重變形內凹，車上2男失去生命跡象、1女骨折但意識清楚，均送醫急救。記者楊湛華／翻攝
八德區一輛寶馬轎車自撞路樹，左側嚴重變形內凹，車上2男失去生命跡象、1女骨折但意識清楚，均送醫急救。記者楊湛華／翻攝
八德區一輛寶馬轎車自撞路樹，左側嚴重變形內凹，車上2男失去生命跡象、1女骨折但意識清楚，均送醫急救。記者楊湛華／翻攝
八德區一輛寶馬轎車自撞路樹，左側嚴重變形內凹，車上2男失去生命跡象、1女骨折但意識清楚，均送醫急救。記者楊湛華／翻攝

骨折 消防員 車禍

延伸閱讀

7旬婦嘉縣梅山青年嶺步道滑倒骨折 消防抬救送醫

影／台南71歲婦人走嘉義梅山青年嶺步道 不慎滑倒疑腿骨折

一張骨折照讓女嬰爸媽怒了 要求公布監視畫面…醫院回應了

台中新生女嬰住院卻骨折 院方：配合檢調調查

相關新聞

法官陳伯均登池有山失聯 同僚、學弟妹盼能有好消息

台北地方法院家事庭法官陳伯均昨和家人赴「武陵四秀」池有山失聯，現由台中消防搜救中，陳過去擔任檢察官期間偵辦轟動全台鄭捷殺...

颱風天烤肉遇山洪 水安隊喊冤：協勤護溪

網路一段「大豹溪中秋烤肉驚魂」影片，引起網友鋪天蓋地撻伐，甚至質疑烤肉活動是負責協勤守護水域的民間單位主辦。紅十字會新北...

連假亂放炮 年輕人狂吃罰單

中秋連假深夜頻傳燃放爆竹、煙火，台南市政府環保局共開罰8件，有情侶涉半夜在黃金海岸放鞭炮遭開罰，稱以為海邊人少沒人管；雲...

男子騎重機上國道4號 疑墜橋落在匝道死亡

一名男子今晚騎重型機車上國道4號，國道警察接到通報沿線追查，發現國道4號潭子段橋上停有機車，不見騎士，最後由國道警察和消...

影／法官登山失蹤 消防隊員找到二支疑似他的登山杖

台北地院陳姓法官昨天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失蹤，台中市消防局派人連日搜尋，山友昨天先找到一支疑似法官...

中山高麻豆3車追撞5人送醫 肇事原因待釐清

中山高台南麻豆路段今晚發生廂車、工程車、遊覽車連環追撞車禍，共造成3女2男5人輕傷送醫，傷者意識都清楚，詳細肇事原因與責...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。