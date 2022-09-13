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八德車行老闆伴顧客試車 自撞「包樹」2人無生命跡象
桃園市八德區昨（12）晚間傳嚴重車禍，一名車行老闆伴一對夫妻上路試車，卻因不明原因失控撞上路樹，坐在駕車男客、副駕老闆體內多處骨折、失去生命跡象，女子負傷但意識清醒，消防員破壞車體後將他們送醫急救，肇事原因由警方調查釐清。
消防局大湳分隊昨天20時36分獲報，八德區東勇北路180號前發生自撞車禍，由分隊長李家旻帶7名消防員先趕至救援；現場黃色寶馬轎車左側嚴重內凹變形，呈現「包樹」狀態，車內3人受困。
人員以破壞器材切開車體，先在21時27分將後座26歲女子救出，21時44分救出駕駛座30歲男子，再於21時58分將年約40、坐在副駕駛座另名男子救出；女子獲救意識清醒、雙腿骨折，而兩名男子全身多處外傷及骨折，都已無呼吸、心跳。
據了解，駕駛與後座女子是夫妻，兩人在車行老闆陪同下試車，卻發生自撞意外，八德警方正在調查事故原因。
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