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男子騎重機上國道4號 疑墜橋落在匝道死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子今晚騎重型機車上國道4號，國道警察接到通報沿線追查，發現國道4號潭子段橋上停有機車，不見騎士，最後由國道警察和消防隊員在國道接中彰快速道路潭子段橋下匝道內側找到人，已死亡，男子身分和他騎車上國道、墜橋原因由警方調查中。

國道警方今晚9點50分接到通報，國道4號西向潭子系統有騎機車上國道，國道警察沿線追查，後來發現，機車停在潭子匝道路肩，無車禍跡象，再往橋下搜尋，消防隊員和員警在橋下匝道內側找到男騎士遺體，疑墜橋已死亡。

台中市消防局今晚接到報案，國道4號北上匝道接潭子區中彰快速道路20公里處下方有人需救護，派遣東山消防分隊，出動救護車1輛，消防人員2名到場，發現年約35歲男子，明顯死亡，無送醫。

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國道四號今晚有機車騎士騎上，疑墜橋死亡，員警在橋下找到人。圖／民眾提供
國道四號今晚有機車騎士騎上，疑墜橋死亡，員警在橋下找到人。圖／民眾提供

國道 警察

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