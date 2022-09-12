影／法官登山失蹤 消防隊員找到二支疑似他的登山杖

台北地院陳姓法官昨天和妻與二名子女到台中市和平池有山登山，法官失蹤，台中市消防局派人連日搜尋，山友昨天先找到一支疑似法官的登山杖，消防隊員今天又找到另一支登山杖，研判法官人在峭壁附近，明天一早再加派人員並帶裝備上山搜救。

台中市消防局第二大隊長余易祐表示，昨天下午4點6分接到報案，陳男之妻說，陳往池有山叉路迷路，他要下山找出口，半小時後仍聯絡不上，妻急報案。

台中市消防局第二大隊派隊員上山搜尋，也請高山協作協助，昨天下午5點多，一支登山隊找到母子3人，先帶他們到新達山屋休息，下午5點28分，山友在附近峭壁上方找到一支疑似失聯陳男的登山杖，搜救隊員今天早上下切搜尋，找到另一支登山杖，研判陳男應在峭壁附近。