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影／颱風過後綠島觀浪2人被浪襲入海 海巡救起3人受傷
張姓、黃姓等十多名遊客趁颱風過境，今天下午到台東綠島柚子湖旁礁岩觀浪，海巡13岸巡隊台東安檢所到場勸離，張、黃兩人離開時，被瞬間大浪拍倒、浮流至岸際海中，現場吳姓隊員等人立即下海將2人救起，所幸3人皆輕傷、送醫後暫無大礙。
13岸巡隊表示，因為颱風過境後，綠島周邊海域風浪仍大，不少游客都聚集綠島各海邊、礁岩上觀浪，綠島安檢所今天到多地點勸導，呼籲遊客注意安全、離開海邊礁岩。
13岸巡隊表示，今天下午4時許在柚子湖岸際，發現10多名遊客在礁岩上觀浪，勸導遊客離開時，張、黃2遊客在返回岸際途中，突然遇到大浪，2人遭浪襲落海，現場海巡同仁立即下水將2人救援上岸。
其中29歲張姓遊客腰部挫傷、23歲黃姓遊客腿部被割傷，另參與救援的吳姓海巡隊員，雙腿及腳底板被礁岩割傷，經醫護人員初步處理後送衛生所救治、暫無大礙。
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