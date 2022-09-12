影／颱風過後綠島觀浪2人被浪襲入海 海巡救起3人受傷

張姓、黃姓等十多名遊客趁颱風過境，今天下午到台東綠島柚子湖旁礁岩觀浪，海巡13岸巡隊台東安檢所到場勸離，張、黃兩人離開時，被瞬間大浪拍倒、浮流至岸際海中，現場吳姓隊員等人立即下海將2人救起，所幸3人皆輕傷、送醫後暫無大礙。

13岸巡隊表示，因為颱風過境後，綠島周邊海域風浪仍大，不少游客都聚集綠島各海邊、礁岩上觀浪，綠島安檢所今天到多地點勸導，呼籲遊客注意安全、離開海邊礁岩。

13岸巡隊表示，今天下午4時許在柚子湖岸際，發現10多名遊客在礁岩上觀浪，勸導遊客離開時，張、黃2遊客在返回岸際途中，突然遇到大浪，2人遭浪襲落海，現場海巡同仁立即下水將2人救援上岸。