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桃園雪霧鬧部落遊客1人1車受困 竟是走錯路遇坍方虛驚

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

梅花颱風暴風圈逼近，桃園復興區多處土石流或坍方，雪霧鬧部落今天傍晚一名遊客開車上山訪友後，走錯路至雪務鬧聯外道路， 遭邊坡土石坍方、樹根林木掉落路面，造成該名遊客受阻，大溪警方、桃園消防局四大隊據報緊急派員協助搶通道路，該名遊客人車平安下山行程。

大溪警方、消防局四大隊表示，該名遊客自行開車前往復區雪霧鬧部落找朋友後，他開車下山，疑因路況不熟，他自台7行駛雪霧鬧聯外道路，發現走錯路回頭，途中卻碰到邊坡土石坍方，樹根林木散落道路一地，該遊客無法通行求助。

大溪警方表示，，該名受阻遊客人車平安，警方、消防分隊及區公所人員到場合力協助清理樹木土石，消防員使用電鋸鋸斷路中樹木、員警協助移除土石，至晚上8時15搶通，該名遊客順利開車下山，結束一場虛驚。

桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路一名遊客走錯路受阻，警方和消防協助平安離開。記者曾增勳／翻攝
桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路一名遊客走錯路受阻，警方和消防協助平安離開。記者曾增勳／翻攝
桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路一名遊客走錯路受阻，警方和消防協助平安離開。記者曾增勳／翻攝
桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路一名遊客走錯路受阻，警方和消防協助平安離開。記者曾增勳／翻攝
桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路一名遊客走錯路受阻，警方和消防協助平安離開。記者曾增勳／翻攝
桃園復興區雪霧鬧部落聯外道路一名遊客走錯路受阻，警方和消防協助平安離開。記者曾增勳／翻攝

梅花颱風 桃園 風暴

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