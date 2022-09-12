桃園雪霧鬧部落遊客1人1車受困 竟是走錯路遇坍方虛驚

梅花颱風暴風圈逼近，桃園復興區多處土石流或坍方，雪霧鬧部落今天傍晚一名遊客開車上山訪友後，走錯路至雪務鬧聯外道路， 遭邊坡土石坍方、樹根林木掉落路面，造成該名遊客受阻，大溪警方、桃園消防局四大隊據報緊急派員協助搶通道路，該名遊客人車平安下山行程。

大溪警方、消防局四大隊表示，該名遊客自行開車前往復區雪霧鬧部落找朋友後，他開車下山，疑因路況不熟，他自台7行駛雪霧鬧聯外道路，發現走錯路回頭，途中卻碰到邊坡土石坍方，樹根林木散落道路一地，該遊客無法通行求助。