土地公的保險櫃也敢偷！男賊當場栽了 落跑女賊被逮回

南投魚池一名楊姓男子與白姓女友人利用中秋夜到埔里一間土地公廟，用鐵線勾泡棉膠帶黏取偷竊香油錢，廟方發現後報警，白女把風發現警車，竟丟下楊男逃走，楊男被當場逮捕，人贓俱獲，之後再循線逮回白女，將兩人依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，24歲楊男9日晚上到埔里找白女聊天，看到不少民眾因中秋連假歡聚烤肉，但2人口袋空空，沒錢烤肉吃好料，竟將歪腦筋動到土地公身上，10日凌晨3時許就帶著成綑的鐵絲和泡棉膠帶，到清新里當地的一間土地公廟行竊。

楊、白2人到土地公廟後分工，由白女在旁把風，楊男則將準備好的鐵線，勾上泡棉膠帶，伸進土地公伯的功德箱保險櫃內「釣錢」，隨機黏取各面額的紙鈔及硬幣，他們本以為能輕鬆得手，未料已被廟方人員發現，並且通報警察到場。

埔里警分局表示，會去該土地公廟的大多是附近鄰居，因此廟方對陌生人都特別留意，事發當下發現有人行竊，報警後就上前詢問，警員曾百延、傅竑瑋隨即趕赴到場，當場查獲楊男，並起出竊得香油錢3142元及鐵線、泡棉膠等犯罪工具。

而原本在旁把風的白女，一看到警車到場，楊男又被廟方人員纏住，眼見失風就丟下楊男落跑，但經員警循線追查，同日下午就逮到逃逸的白女，警方表示，訊問後，將楊男、白女2人依竊盜罪嫌移送法辦。