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台中拖板車對撞事故 小貨車駕駛送醫不治

中央社／ 台中12日電

連姓男子今天駕駛拖板車在台中市龍井區一處路口，與駕駛小貨車的張男發生對撞事故，消防局獲報將受傷的2人送醫，其中張男送醫搶救不治，事故原因仍待警方調查。

台中市消防局今天下午2時40分獲報，龍井區台西南路與海尾路278巷交叉路口處，有拖板車與小貨車事故，且有人員受傷，派遣救護車到場。

消防人員表示，到場後將受傷的雙方駕駛送往童綜合醫院梧棲院區救治，其中貨車駕駛呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫後傷重不治。

台中市警察局烏日分局初步調查，案發當時33歲連男駕駛拖板車於台西南路上往東行駛，在海尾路278巷口與駕駛小貨車的27歲張男發生碰撞，事故造成拖板車車頭受損，小貨車車頭嚴重毀損，事故原因仍待調查釐清。

台中市 警察

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