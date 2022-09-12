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釣客颱風天到新店碧潭釣魚失蹤 消防隊一日搜救未果
新北市新店區碧潭昨天晚上傳出釣客失蹤，消防隊經昨天晚上和今天白天搜救，仍未尋獲失蹤者，由於梅花颱風襲台，新店地區降雨量大，新店溪十分湍急，警、消跟家屬溝通後，協調待雨勢變緩、颱風離去，再繼續搜救。
警、消昨天晚上10點7分獲報，新店區中央環河橋下的新店溪，有釣客失蹤。陳姓男子報案稱，爸爸陳翁（64歲）打手機都沒有通，想到爸爸周末有去新店溪釣魚的習慣，出門找尋，果然在溪邊看到爸爸的腳踏車，惟找不到爸爸，怕發生意外，遂報警求救。
警、消獲報，動員大批人力搜救，經昨天晚上跟今天白天搜尋仍未果，考量颱風逼近、溪流湍急，今天下午4點多跟家屬達成協議，待颱風離去、雨勢趨緩再繼續搜救。
據了解，失蹤者陳翁最後手機訊號位置確實出現在腳踏車附近，惟昨天晚上近9點時，手機卻沒了訊號，不排除是自行關機，甚至是失足溺水等。消防隊觀察現場，坦言「這邊釣魚十分危險，只能站在橋墩上」，呼籲民眾釣魚一定要結伴，或選擇安全、有人的地方，以免發生意外。
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