婦到銀行提領200萬元神情緊張 遇上警及時阻詐

台北市一名林姓婦人到銀行提領，要領出200萬元，但銀行行員提問用途，林婦又回答不出，行員只好通報轄區警方萬華分局員警，經警方苦口婆心下，林才恍然大悟，險遭詐騙。。

警方表示，日前下午2點多時，林婦到台北富邦銀行雙園分行，要臨櫃提領活期存款200萬元，銀行蔡姓行員想起萬華分局平時協調提領30萬元以上金額，除了行員要關懷提問外，還要通知派出所到場瞭解。

萬華分局西園路派出所警員黃世祥、李佳鴻到場，當警方詢問林婦用途時，林先是支吾其詞，不願表明用途，後來才在提款時，向行員說要協助兒子購買房屋，要將現金放在家中，等待建設公司到住家領取。