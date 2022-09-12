官民合作百人誓師大會 馬祖跨局處成立「打詐連江隊」

柬埔寨詐騙事件頻傳，引發討論，外島縣市也相當關注，連江縣政府跨局處成立「打詐連江隊」，並於今舉辦百人誓師大會，現場還有銀行、農會及超商等代表，官民跨域合作，未來將首重「識詐」，盼突破同溫層，提高民眾識認詐騙手法。

近來全國各地詐騙案發生率有偏高趨勢，詐騙手法層出不窮，甚至有國人遭詐騙集團，以高薪為由，受騙到國外遭凌虐的案件。連江縣長劉增應今召集跨局處首長，宣誓成立「打詐連江隊」，希望透過公私跨域整合，有效打詐，並建立民眾認知意識。

連江縣政府指出，為徹底打擊詐欺，行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，劉增應為避免縣內鄉親受騙，今日在介壽村老人活動中心率領警察局長郭順德、消防局長曹典鈺、衛福局長陳美金及教育處長陳冠人等跨局處首長，以「行政一體」之決心及創新思維，全島一命，成立「打詐連江隊」，現場並有逾百名的鄉親、學生見證誓師大會的成立。

另外，連江縣為展現「打擊詐騙、守護治安」決心，宣誓會場更召集台灣銀行經理秦旭風、連江農會總幹事陳景文等金融機構及7-11清水店店長陳孟麟等超商代表，跨域合作，協助本縣共打詐騙。