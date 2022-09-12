婦人高雄街頭遭拖行被拉上車 警追到醫院發現是情侶吵架

高雄鼓山區明華路今下午3時31分許傳出中年婦人遭1男子強拉上車，警方獲報後趕抵現場，調閱周邊監視器畫面，掌握該車開往高醫方向，抵達醫院後，才發現是情侶吵架，陳姓婦人倒地受傷後，被林姓男友拉上車送醫，陳女僅手腳擦傷，不願提告，警方調查後，依家暴案件流程通報。

警方調查，陳姓女子（55歲）和林姓男友（58歲）疑似發生口角，今下午3時許，陳女騎機車尾隨在林男後方，趁林男行經明華路時，上前拉林男轎車門把，但重心不穩摔倒，反被林男拖行約5公尺倒地。

林男見陳女倒地後，將轎車停妥，下車將受傷的陳女拉上車，但整個過程被路過民眾直擊，擔心陳女發生意外，隨即通告鼓山警方局員警。