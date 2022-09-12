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婦人高雄街頭遭拖行被拉上車 警追到醫院發現是情侶吵架

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區明華路今下午3時31分許傳出中年婦人遭1男子強拉上車，警方獲報後趕抵現場，調閱周邊監視器畫面，掌握該車開往高醫方向，抵達醫院後，才發現是情侶吵架，陳姓婦人倒地受傷後，被林姓男友拉上車送醫，陳女僅手腳擦傷，不願提告，警方調查後，依家暴案件流程通報。

警方調查，陳姓女子（55歲）和林姓男友（58歲）疑似發生口角，今下午3時許，陳女騎機車尾隨在林男後方，趁林男行經明華路時，上前拉林男轎車門把，但重心不穩摔倒，反被林男拖行約5公尺倒地。

林男見陳女倒地後，將轎車停妥，下車將受傷的陳女拉上車，但整個過程被路過民眾直擊，擔心陳女發生意外，隨即通告鼓山警方局員警。

警方獲報後到場，未在現場發現兩人，經調閱監視器畫面，發現林男拉陳女上車後，隨即往十全路高雄醫學院方向行駛，經員警到醫院了解，才發現是情侶吵架，所幸陳女就醫後，僅手腳擦傷，不願對林男提告，也不希望警方介入處理，員警了解事由後，依家暴案件逕行通報。

陳女拉車門後倒地，被拖行5公尺後受傷，最後男友下車將她抬上車，送往醫院包紮傷口。圖/讀者提供
陳女拉車門後倒地，被拖行5公尺後受傷，最後男友下車將她抬上車，送往醫院包紮傷口。圖/讀者提供
陳女拉車門後倒地，被拖行5公尺後受傷，最後男友下車將她抬上車，送往醫院包紮傷口。圖/讀者提供
陳女拉車門後倒地，被拖行5公尺後受傷，最後男友下車將她抬上車，送往醫院包紮傷口。圖/讀者提供

監視器 情侶 家暴

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