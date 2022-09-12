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搭小黃不滿車資高 酒醉男竟罵警又動手遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子今年酒後搭計程車返家，不滿車資過高與鄭姓司機起口角爭執，持酒瓶攻擊砸破車窗，還造成鄭右手臂受傷，新北市員警獲報前往處理，滿身酒意陳男不但口出五字經辱罵，還強力拉扯導致員警左手臂挫傷，新北地檢署日前依傷害、毀損、妨害公務罪嫌起訴。

起訴指出，今年7月30日凌晨4時許，新北市新莊警分局頭前派出所白姓及王姓員警獲報，新莊區新北大道2段有計程車鄭姓司機與乘客陳姓男子發生糾紛，白員、王員二人到場後，發現計程車已遭陳男持酒瓶砸毀前擋風玻璃、車燈、營業車招牌，鄭姓司機右手臂也被砸傷。

「幹你娘」、「幹你娘機掰」滿耳酒味的陳男見員警到場，不斷對員警大聲飆罵，還動手拉扯，導致白員左手臂挫傷，仍被白員與王員二人合力壓制在地，依法逮捕，警詢後依法送辦。

新莊警分局外觀。圖／聯合報系資料照片
新莊警分局外觀。圖／聯合報系資料照片

計程車 妨害公務

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