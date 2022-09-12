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高雄翁騎機車誤闖國道 轎車駕駛為救人逼車拔鑰匙引網戰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市71歲張姓老翁今天上午騎機車誤闖國道10號，謝姓轎車駕駛見狀，深怕老翁發生意外，駕車跟在路肩並報警，老翁以為被逼車掉頭轉逆向，最後被謝男攔下，拔走鑰匙，所幸警方到場解危；謝男事後將過程PO網，引發網友正反兩極論戰。

高雄市一名謝姓男子今在臉書社團「爆料公社」PO文，指今天上班行經國道10號從旗山端要往高雄，看到一名騎機車上國道的阿伯，於是按喇叭和阿伯說，國道摩托車不能上來，但阿伯不理他。

謝男指出，後來他決定在路肩打雙紅燈跟在阿伯後面，並通報國道警察，期間，阿伯一直想逆向，後來真的逆向，於是他就把車停在路肩，將阿伯和機車拉到路肩，拔走機車鑰匙。

謝男說，在等待警方到來期間，阿伯一度想鑰匙，後來國道警察來了，他就放心去上班。

貼文一出，引發網友褒貶不一的論戰，不少網友認為謝男見義勇為，但逼車、拔走阿伯鑰匙，恐有觸犯妨害自由或強制罪之嫌，有網友則說：「用意良善，但拔人家鑰匙限制人家行動不是你該做的事」；另有網友則稱讚謝男行為，指「這世界到底怎麼了，救人一命還要被酸？」、「好在阿伯有貴人相助」。

國道警察第五大隊警方表示，今天上午8時24分許，接獲高公局南區交控中心通報在國道10號西向旗山入口路段有機車誤闖，巡邏警網隨即趕赴現場。

警方在西向31.2公里處發現張姓老翁（71歲）的機車停在外側路肩，後方有一名熱心民眾協助處理，經查老翁並未喝酒，但精神狀態不佳，隨後通報工務段工程車將老翁機車載離現場，警方並護送老翁返回田寮分隊安置，並通知家屬帶回。

對於網友說法，警方表示，家屬很感謝謝男及時出手，救了老翁，免於他在國道發生危險，因本案家屬或當事人並無人提告妨害自由，因此暫不處理。

高市張姓老翁騎機車誤闖國道10號，在路肩被謝姓駕駛攔阻。圖／取自臉書社團爆料公社
高市張姓老翁騎機車誤闖國道10號，在路肩被謝姓駕駛攔阻。圖／取自臉書社團爆料公社
高雄市71歲張姓老翁今天上午騎機車誤闖國道10號，謝姓轎車駕駛見狀攔人。圖／取自臉書社團爆料公社
高雄市71歲張姓老翁今天上午騎機車誤闖國道10號，謝姓轎車駕駛見狀攔人。圖／取自臉書社團爆料公社
國道警察通報工務段，工程車將老翁機車載離國道10號現場。記者石秀華／翻攝
國道警察通報工務段，工程車將老翁機車載離國道10號現場。記者石秀華／翻攝

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