誇張！未掛車牌車停人家門口兩年 警方移置最高罰萬元

彰化縣員林市永和街張姓屋主屋前被停放一輛未掛牌廂型車，擋住出入，而且一停就兩年，向相關單位反映，一直沒有下文。縣議員曹嘉豪接獲反映後，今天在縣議會質詢。員林警分局立即以這輛車未依規定懸掛車牌停放道路，當場移置保管，並通知車主領回，後續將依道路交通管理處罰條例裁處3600元到1萬0800元罰鍰。

街頭或空地常見無牌照車輛停放，影響市容景觀、交通安全及民眾出入權益，但這牽涉到警察或環保機關，以及廢棄車輛的認定與處置，往往一拖就很久，甚至被批為互踢皮球，引起民怨。員林市張姓屋主的處境，就是很鮮明的例子。

曹嘉豪在質詢時指出，這輛車主原是張姓屋主的租客，因欠租問題，故意將車停放停在屋前，張要求車主移車，前後還張貼2次通知要求駛離，甚至對簿公堂，沒想這輛廂型車從有車牌到沒車牌，還停在原地。

曹嘉豪說，他在議會質詢也得不到回應，相關局處沒有辦法具體回答，甚至相互推拖，搪塞民眾，十分誇張，縣府應該修訂相關自治條例因應類似情況。

彰化縣環保局長江培根表示，未掛車牌不一定就是報廢車，有的可能是躲避稽查或節稅等因素才未掛車牌，且依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法，這輛車從外觀並無車輛髒汙、鏽蝕、破損等明顯失去原效能能情況，無法認定為廢棄車輛做進一步處置，以免衍生糾紛。