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誇張！未掛車牌車停人家門口兩年 警方移置最高罰萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣員林市永和街張姓屋主屋前被停放一輛未掛牌廂型車，擋住出入，而且一停就兩年，向相關單位反映，一直沒有下文。縣議員曹嘉豪接獲反映後，今天在縣議會質詢。員林警分局立即以這輛車未依規定懸掛車牌停放道路，當場移置保管，並通知車主領回，後續將依道路交通管理處罰條例裁處3600元到1萬0800元罰鍰。

街頭或空地常見無牌照車輛停放，影響市容景觀、交通安全及民眾出入權益，但這牽涉到警察或環保機關，以及廢棄車輛的認定與處置，往往一拖就很久，甚至被批為互踢皮球，引起民怨。員林市張姓屋主的處境，就是很鮮明的例子。

曹嘉豪在質詢時指出，這輛車主原是張姓屋主的租客，因欠租問題，故意將車停放停在屋前，張要求車主移車，前後還張貼2次通知要求駛離，甚至對簿公堂，沒想這輛廂型車從有車牌到沒車牌，還停在原地。

曹嘉豪說，他在議會質詢也得不到回應，相關局處沒有辦法具體回答，甚至相互推拖，搪塞民眾，十分誇張，縣府應該修訂相關自治條例因應類似情況。

彰化縣環保局長江培根表示，未掛車牌不一定就是報廢車，有的可能是躲避稽查或節稅等因素才未掛車牌，且依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法，這輛車從外觀並無車輛髒汙、鏽蝕、破損等明顯失去原效能能情況，無法認定為廢棄車輛做進一步處置，以免衍生糾紛。

在曹嘉豪質詢後，警察局長吳坤旭立即指示員林警分局派員到現場了解，發現這輛車未懸掛車牌停在道路，而且車牌逾檢註銷，依道路交通管理處罰條例第 12 條第7項，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛車輛規定，將車移置保管，並通知車主領回，後續將裁處車主3600元至10800元罰鍰。

彰化縣員林警分局今天將停在員林市永和街的未掛車牌廂型車移置保管，並將通知車主領回，後續將裁處車主3600元至10800元罰鍰。圖／警方提供
彰化縣員林警分局今天將停在員林市永和街的未掛車牌廂型車移置保管，並將通知車主領回，後續將裁處車主3600元至10800元罰鍰。圖／警方提供

車主 員林

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