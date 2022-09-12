詐騙集團鍥而不捨聊整年 男想信一次匯款幸獲阻

江姓男子8月差點被騙走新台幣3萬元，他說，已與詐騙集團聊天近1年，直到最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致不景氣，才想說「信他一次」，幸好被新北市警方阻止。

新北市政府警察局汐止分局今天發布新聞稿表示，8月間連續攔阻3起詐欺案件，且詐騙集團手法如出一轍，都是以通訊軟體Line隨機加好友聊天、取得受害者信任後，再慫恿對方前往銀行匯款，或到超商購買點數。

其中，42歲江男誤信要投資黃金，到銀行匯款3萬元時，被銀行行員與警方聯手攔阻成功。江男說，詐騙集團非常有耐心，已跟他聊天近1年，期間不斷提出海外投資方案誘使他匯款，直到他最近因COVID-19疫情導致經濟不景氣才想相信對方一次試試看，幸好行員及員警即時協助才保住辛苦錢。

另外，72歲蘇姓男子則是誤信投資股票，到與江男同間銀行匯款7萬元，被機警行員通報警方後制止。

除了銀行，警方8月底接獲超商通報，店內謝姓男子疑遭詐騙，要購買3萬元點數卡；警方到場了解，謝男購買點數卡是要協助在敘利亞的女軍官過海關，員警隨即指出不合理地方，謝男馬上恍然大悟，連忙向警方及店員道謝後離去。

汐止派出所所長林建中呼籲，近幾年來隨科技發展，詐欺案件日新月異，民眾應該加強警覺性，如有問題可撥打165反詐騙專線詢問，防止憾事發生。