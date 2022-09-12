影／女學生跨分隔島橫越馬路被機車撞飛 影像曝光超驚險

彰化兩名女國中生本月10日晚間要通過彰化縣秀水鄉彰水路，未走人行通道，直接橫越馬路，其中一人遭機車撞上，機車騎士與女學生都被撞飛，過程相當驚險，幸好都沒有生命危險。

秀水警方表示，騎士酒測為零，是否超速將再調查釐清，而女學生未依規定穿越斑馬線，將會依法開單告罰500元。

驚險畫面今天曝光，影片可見兩名女學生手牽手站在中央分隔道左顧右盼，想趁機行越馬路，跨出步伐後，內側車道突然來了一輛機車， 女學生發現後已被撞上，兩人都倒地，機車往前滑行，女學生被撞到彰水路南下外側車道的路邊。