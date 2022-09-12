快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女學生跨分隔島橫越馬路被機車撞飛 影像曝光超驚險

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化兩名女國中生本月10日晚間要通過彰化縣秀水鄉彰水路，未走人行通道，直接橫越馬路，其中一人遭機車撞上，機車騎士與女學生都被撞飛，過程相當驚險，幸好都沒有生命危險。

秀水警方表示，騎士酒測為零，是否超速將再調查釐清，而女學生未依規定穿越斑馬線，將會依法開單告罰500元。

驚險畫面今天曝光，影片可見兩名女學生手牽手站在中央分隔道左顧右盼，想趁機行越馬路，跨出步伐後，內側車道突然來了一輛機車， 女學生發現後已被撞上，兩人都倒地，機車往前滑行，女學生被撞到彰水路南下外側車道的路邊。

警方說，遭撞的國中女生當天與朋友同行，從彰水路北上車道直接跨過分隔島，機車騎士因為來不及煞車撞上女學生，現場機車零件掉落滿地，幸好都沒有生命危險。

彰化秀水一名女學生行越馬路，被直行的機車撞到，騎士與女生都倒地。記者林敬家／翻攝
彰化秀水一名女學生行越馬路，被直行的機車撞到，騎士與女生都倒地。記者林敬家／翻攝
彰化秀水一名女學生行越馬路被撞倒在地。記者林敬家／翻攝
彰化秀水一名女學生行越馬路被撞倒在地。記者林敬家／翻攝

車道

延伸閱讀

小情侶跨紅線 18歲男認錯願賠20萬獲緩刑

彰化成立第318個社區關懷據點 距離目標589再推進

影／台中七旬婦過馬路遭小黃撞飛亡 司機：她突然走出

影／驚！差兩秒就撞上女學生 女駕車失控連撞兩商店

相關新聞

影／女學生跨分隔島橫越馬路被機車撞飛 影像曝光超驚險

彰化兩名女國中生本月10日晚間要通過彰化縣秀水鄉彰水路，未走人行通道，直接橫越馬路，其中一人遭機車撞上，機車騎士與女學生...

高雄百貨停電禍首是松鼠 網酸牠一直扛會不會過勞

高雄岡山百貨「樂購廣場」昨日下午12時56分許，傳出停電10分鐘，台電昨指停電原因是松鼠碰觸空軍航空技術學院內部線路，另...

疑滑板車肇禍 7旬男倒地挫傷造成嘉雄陸橋大塞車

嘉義市一名7旬男子昨夜騎機車行經嘉雄陸橋發生意外倒地，造成嘉雄陸橋機車道大塞車，救護車也一度塞在車陣，幸好男子僅擦挫傷，...

影／慣竊利用夜色鑽車底偷轉化器 殊不知夜視鏡對著錄

新北市林口工業區上個月22日連續有2名小貨車車主，報警聲稱車底下的觸媒轉化器遭竊，員警調查發現是38歲陳姓慣竊，利用夜色...

彰濱鹿港區釣客落水 抱釣魚冰箱載浮載沉被吊掛上岸

今天上午中部下雨，一名彰化溪湖鎮62歲男子到彰濱工業區鹿港區海堤釣魚卻意外落水，消防局接獲通報，趕緊派救護人員到場搜救，...

策略長遭爆職場性騷擾 築間：指控不實將提告

築間餐飲集團高層遭爆職場性騷擾，築間表示，針對不實指控已經委託律師提告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。