影／慣竊利用夜色鑽車底偷轉化器 殊不知夜視鏡對著錄

新北市林口工業區上個月22日連續有2名小貨車車主，報警聲稱車底下的觸媒轉化器遭竊，員警調查發現是38歲陳姓慣竊，利用夜色掩護犯案，自以為不會被看見，殊不知工廠門口設有夜視鏡頭對著他錄影。警方8日將陳嫌拘捕歸案。

原來陳嫌是因為觸媒轉化器內含貴金屬，變賣價格高，8月20日星期六凌晨3時許，趁工人周末放假，利用夜色掩護犯案。但是沒想到，被紅外線監視器鏡頭拍到身影，當時他戴機車安全帽、握著手電筒，鬼鬼祟祟走近貨車左右探望，確定四下無人，鑽進車底下拆零件，還弄出陣陣火光。

直到22日周一早上，工人上班要開車，才發現停放在工八路旁，前後共2輛貨車的觸媒轉化器均遭竊。警方獲報，擴大調閱周邊監視器，鎖定騎機車逃逸的竊嫌，鎖定陳姓男子身分。