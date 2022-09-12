住警器、滅火器奏效 及時阻止火警意外

台南市發生烤肉不慎釀祖孫3死憾事，也讓民眾關切住警器、滅火器及電器用品使用等問題。嘉義市一處民宅日前冒出白煙，鄰居見狀急忙打119，消防隊趕到現場，屋主表示，因炊事不慎引發火警，幸好住警器及時警示，已自行用滅火器撲滅火苗。消防局提醒民眾安裝住警器、滅火器操作及使用年限，若有使用上的問題，可向消防局申請協助。

嘉義市這起火警發生於中秋節當天中午，市消防局接獲民眾報案，市區某住宅有白煙竄出，立即派遣第一、德安、東區、後湖分隊馳援搶救。

人車到達現場後，屋主表示火勢已利用滅火器撲滅，但仍見陣陣白煙自屋內冒出。屋主表示，因為炊事不慎引發火警，幸好火災警報器安裝在廚房，即時發揮功效發報示警，立即使用滅火器撲滅。

嘉義市消防局表示，如家中有獨居老人、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及65歲以上年長者皆可在線上或向各消防分隊申請補助免費安裝住宅用火災警報器（住警器）。

消防局表示，住警器有溫度型、偵煙型2種，建議每個居室都安裝，可安裝於天花板、牆面，廚房安裝溫度型，安裝時可按「測試鈕」確認正常感應，如果沒反應就要更換電池。

日前基隆市曾發生滅火器爆炸意外，調查後係受潮導致瓶身鏽蝕，發生劇烈洩壓產生炸開現象。

市消防局表示，依據相關規定滅火器僅有規定檢查頻率，並未規定使用期限，民宅常見的蓄壓式乾粉滅火器自製造日起，每3年應實施「性能檢查」，為由內到外對滅火器所有零組件及滅火藥劑所作的總檢驗，有故障或藥劑不良等部分，再予以維修、更換。

平常滅火器最好懸掛或放置滅火器箱中，至少也要放置在室內容易取得且乾燥地方。瓶身或接縫處有嚴重生蝕鏽情形應更換新滅火器。

壓力指針和滅火藥劑是否應更換並無關連，壓力指針僅用於表示瓶身內的氮氣壓力高低，壓力過低則乾粉無法有效放射。