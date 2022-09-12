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彰濱鹿港區釣客落水 抱釣魚冰箱載浮載沉被吊掛上岸
今天上午中部下雨，一名彰化溪湖鎮62歲男子到彰濱工業區鹿港區海堤釣魚卻意外落水，消防局接獲通報，趕緊派救護人員到場搜救，男子落水後抱著釣魚冰箱載浮載沉，最後被救上岸，出現失溫，幸好意識清楚，送往彰濱秀傳醫院救治。
搜救人員指出，今天雖然與不大，但海邊的浪高，落水釣客沒有穿救生衣，僅靠著釣魚冰箱，若沒緊急將他救起恐怕也支撐不了太久。
彰化縣消防局第三大隊表示，上午10時許接獲通報，彰濱鹿港區彰化漁港內靠近出海口處，有位釣客落水，出動鹿港、鹿鳴消防分隊，以及出動各式消防車輛4台，救護車1台、救生艇2艘、消防人員7人前往搶救。
因正值梅花颱風來襲，海邊風力與海浪都不小，消防隊員今穿著救生裝備，攜帶魚雷浮標，由器材車吊掛下水，再游泳前往救援，確認釣客意識清楚，再派船艇將釣客救上岸。
消防局第三大隊指出，落水釣客供稱因為釣魚冰箱掉到水裡，他為了撿回冰箱才會落水，由於釣客在颱風天出門釣魚並未穿救生衣相當危險。
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