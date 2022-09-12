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台南檢警相驗永康大火三遺體 結果出爐
台南市永康區民宅昨天發生大火，造成祖孫三人不幸死亡，檢警今天下午相驗後結果出爐，南檢說，研判死者三人均因吸入性嗆傷死亡，遺體已交由家人辦理後事。
永康民宅大火，造成91歲王老先生，77歲王妻許女和21歲外孫女三人死亡。南檢說，研判死者三人均因吸入性嗆傷死亡，許女遭大面積燒傷，為判定為火災意外，遺體交由王家人辦理喪事。
台南地檢署檢察官率同法醫，會同永康警分局員警，今天下午1點10分，在台南市立殯儀館相驗3名死者遺體，王老先生女婿失去大女兒和岳父，太過傷心，由妻子指認後，她也傷心流淚走出解剖室後，2人進入相驗解剖中心檢察官辦公室配合檢察官調查。
當3具遺體從解剖室推出要送到冰櫃，王老先生大女兒，二女兒在一旁雙手合十，傷心哭泣。隨後，火場倖存的17歲王老先生孫女也到場，配合檢察官調查。
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