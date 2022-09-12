快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南檢警相驗永康大火三遺體 結果出爐

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市永康區民宅昨天發生大火，造成祖孫三人不幸死亡，檢警今天下午相驗後結果出爐，南檢說，研判死者三人均因吸入性嗆傷死亡，遺體已交由家人辦理後事。

永康民宅大火，造成91歲王老先生，77歲王妻許女和21歲外孫女三人死亡。南檢說，研判死者三人均因吸入性嗆傷死亡，許女遭大面積燒傷，為判定為火災意外，遺體交由王家人辦理喪事。

台南地檢署檢察官率同法醫，會同永康警分局員警，今天下午1點10分，在台南市立殯儀館相驗3名死者遺體，王老先生女婿失去大女兒和岳父，太過傷心，由妻子指認後，她也傷心流淚走出解剖室後，2人進入相驗解剖中心檢察官辦公室配合檢察官調查。

當3具遺體從解剖室推出要送到冰櫃，王老先生大女兒，二女兒在一旁雙手合十，傷心哭泣。隨後，火場倖存的17歲王老先生孫女也到場，配合檢察官調查。

台南檢警相驗永康民宅大火三遺體，家屬傷心認屍。記者黃宣翰／攝影
台南檢警相驗永康民宅大火三遺體，家屬傷心認屍。記者黃宣翰／攝影

檢察官 台南

延伸閱讀

台南永康民宅大火3死檢警相驗 女兒、女婿傷心認屍

永康住宅烤肉釀3死 屋主妻焦屍移出...倖存孫女：火太大

影 ／永康火警3死 91歲鄰長退伍軍人出身不幸葬火窟

永康民宅烤肉大火釀3死 消防局曝「元凶」恐是這個

相關新聞

影／女學生跨分隔島橫越馬路被機車撞飛 影像曝光超驚險

彰化兩名女國中生本月10日晚間要通過彰化縣秀水鄉彰水路，未走人行通道，直接橫越馬路，其中一人遭機車撞上，機車騎士與女學生...

高雄百貨停電禍首是松鼠 網酸牠一直扛會不會過勞

高雄岡山百貨「樂購廣場」昨日下午12時56分許，傳出停電10分鐘，台電昨指停電原因是松鼠碰觸空軍航空技術學院內部線路，另...

疑滑板車肇禍 7旬男倒地挫傷造成嘉雄陸橋大塞車

嘉義市一名7旬男子昨夜騎機車行經嘉雄陸橋發生意外倒地，造成嘉雄陸橋機車道大塞車，救護車也一度塞在車陣，幸好男子僅擦挫傷，...

影／慣竊利用夜色鑽車底偷轉化器 殊不知夜視鏡對著錄

新北市林口工業區上個月22日連續有2名小貨車車主，報警聲稱車底下的觸媒轉化器遭竊，員警調查發現是38歲陳姓慣竊，利用夜色...

彰濱鹿港區釣客落水 抱釣魚冰箱載浮載沉被吊掛上岸

今天上午中部下雨，一名彰化溪湖鎮62歲男子到彰濱工業區鹿港區海堤釣魚卻意外落水，消防局接獲通報，趕緊派救護人員到場搜救，...

策略長遭爆職場性騷擾 築間：指控不實將提告

築間餐飲集團高層遭爆職場性騷擾，築間表示，針對不實指控已經委託律師提告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。