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高雄百貨停電禍首是松鼠 網酸牠一直扛會不會過勞

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄岡山百貨「樂購廣場」昨日下午12時56分許，傳出停電10分鐘，台電昨指停電原因是松鼠碰觸空軍航空技術學院內部線路，另一配電線路短暫電壓降低，造成樂購廣場跳電；台電公布停電結果後，遭PTT網友狠酸「松鼠一直扛(責)會不會過勞」。

位於高市岡山區的「樂購廣場」昨日下午12時56分許傳出跳電事件，台電事後指出，因松鼠碰觸空軍航空技術學院內部線路，造成配電線路（LJ34）跳脫，停電5秒鐘，停電戶數6戶（包含3戶高壓用戶），5秒鐘後LJ34全部復電完成。

台電並指出，此事故產生的電壓波動（電壓降低），使供應樂購廣場的另一配電線路（LJ36）有短暫的電壓降低，造成樂購廣場開關跳脫停電。因供應樂購廣場的線路僅受短暫波動影響，樂購廣場電氣人員確認正常後，即投入自有開關完成送電。

台電曝光樂購廣場停電原因禍首是松鼠後，有網友昨深夜在PTT發文指出，「反正只要停電就全怪小動物就對了，就算是真的好了，台電的線路也太脆弱，任何一個小動物，任何一個不受控制的東西誤觸，都能饋線跳脫停電，實在令人堪憂」。

該篇發文貼出後，引發網友熱議，有網友以松鼠之姿狠酸「怪我囉」、「中共同路鼠」；也有網友虧高雄「動物方城市」、「高雄是你越停，我越挺」、「停電森友會，快來玩」；也有網友體恤松鼠「牠一直扛會不會過勞？」。

也有網友質疑：「航空技術學院的線路，居然也能被一隻松鼠攻陷」、「又是小動物，給噓」、「最近高雄的動物都不乖，壞壞是吧？」、「工業區不知道有沒有動物去搞跳電」、「今天是松鼠上電線桿元年？」。

另有網友說：「台灣經濟發達，連松鼠都繁榮昌盛了」、「今年小動物特別頑皮」、「接下來是蚊子也不意外了」。

全台近來頻傳停電事件，台電公布停電原因，不少次直指松鼠是禍首，網友製作「一般松鼠」和「台灣松鼠」的功能對比狠酸。圖／取自PTT
全台近來頻傳停電事件，台電公布停電原因，不少次直指松鼠是禍首，網友製作「一般松鼠」和「台灣松鼠」的功能對比狠酸。圖／取自PTT
高市左營區8月底曾因松鼠出沒碰觸鼓山區變電所，造成左營等區8000多戶停電。記者石秀華／翻攝
高市左營區8月底曾因松鼠出沒碰觸鼓山區變電所，造成左營等區8000多戶停電。記者石秀華／翻攝
位於高市岡山區的「樂購廣場」昨日下午12時56分許傳出跳電事件，台電事後指出，停電禍首是松鼠。記者陳弘逸／攝影
位於高市岡山區的「樂購廣場」昨日下午12時56分許傳出跳電事件，台電事後指出，停電禍首是松鼠。記者陳弘逸／攝影

停電 台電

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