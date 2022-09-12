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人在冏途！ 收假返家路遙車卻爆胎受困
昨中秋連假最後一天，一位宜蘭男子晚間開車從南部開車沿西濱公路要北返，途經苗栗竹南路段時，因塞車以導航更改路線，結果因晚間及下雨視線不良，車子衝出側車道的泥地裡，導致爆胎動彈不得，最後只能無奈求助警方。
竹南警分局表示，昨晚9點多，中港海口派出所副所長湯翊昕、警員蔡騏嶽接獲民眾報案稱，其所駕駛的小轎車在西濱公路台61線北上93公里處側車道受困，需警方協助，旋即前往查看。
員警到場發現男子窘迫情境後，立即聯繫拖吊業者協助將其車輛脫困，並疏導交通，現場耗費近1小時後，車輛順利脫困，並完成補胎，男子才得以繼續開車上路北返。
警方也藉此提醒民眾，雨天駕車視線不佳，更應提高警覺，謹慎慢行，如行駛不熟悉的道路，勿盡信導航，仍要特別注意道路上的標誌、標線及號誌等相關指示小心行駛，以避免事故發生，確實保障你我行車安全。
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