騎士撞堆高機牙叉癱瘓2年不治 駕駛20萬和解被拒判7月

桃園市劉姓男子未經申請開堆高機，上馬路卸貨，造成後方機車騎士撞上牙叉噴飛後重傷癱瘓，臥床2年仍不治身亡，家屬無法諒解；桃園地院認為過失明確，考量他主動報案自首，依過失致死罪判他有期徒刑7月。可上訴。

檢警調查，劉姓男子（49歲）2019年7月17日下午駕駛拖板車，停靠在桃園市平鎮區營德路上一家食品公司倉庫前道路旁，隨後於當天下午3時6分許駕駛公司堆高機要卸貨，以牙叉朝前方式自廠內駛向道路。

這時剛好死者楊姓男子騎著機車，沿營德路由西往東方向行駛，牙叉突然衝出，讓他閃避不及，迎面撞上牙叉，楊受衝擊後拋飛出車外，劉見狀趕緊報警。

楊男事後頸椎骨折、滑脫導致四肢癱瘓，顏面也骨折，重傷出院後持續在長照中心接受照護，直到2021年11月23日晚間因術後臥床、肺炎感染併敗血症，導致敗血性休克併多重器官衰竭而死，家屬事後憤而提告。

檢警查出劉男未向監理機關申請核發臨時通行證，也未注意前後左右有無來車，並讓行進中車輛先行，認定他有過失，偵結起訴。

劉男先已就重傷害部分賠償家屬並達成和解，當時法院裁定不受理。本次審理時，劉男也坦承犯行，並表示願以20萬和解，請求法院緩刑，但遭家屬以金額過低拒絕，雙方未能和解、劉也未獲體諒。