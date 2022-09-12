快訊

次世代疫苗施打年齡下調？ 羅一鈞：不排除開放50歲民眾

颱風梅花持續向北「主要降雨區域曝光」 最快明晚解除海警

黃嘉千離婚官司今開打 斷開16年婚姻低調回應「一句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎士撞堆高機牙叉癱瘓2年不治 駕駛20萬和解被拒判7月

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市劉姓男子未經申請開堆高機，上馬路卸貨，造成後方機車騎士撞上牙叉噴飛後重傷癱瘓，臥床2年仍不治身亡，家屬無法諒解；桃園地院認為過失明確，考量他主動報案自首，依過失致死罪判他有期徒刑7月。可上訴。

檢警調查，劉姓男子（49歲）2019年7月17日下午駕駛拖板車，停靠在桃園市平鎮區營德路上一家食品公司倉庫前道路旁，隨後於當天下午3時6分許駕駛公司堆高機要卸貨，以牙叉朝前方式自廠內駛向道路。

這時剛好死者楊姓男子騎著機車，沿營德路由西往東方向行駛，牙叉突然衝出，讓他閃避不及，迎面撞上牙叉，楊受衝擊後拋飛出車外，劉見狀趕緊報警。

楊男事後頸椎骨折、滑脫導致四肢癱瘓，顏面也骨折，重傷出院後持續在長照中心接受照護，直到2021年11月23日晚間因術後臥床、肺炎感染併敗血症，導致敗血性休克併多重器官衰竭而死，家屬事後憤而提告。

檢警查出劉男未向監理機關申請核發臨時通行證，也未注意前後左右有無來車，並讓行進中車輛先行，認定他有過失，偵結起訴。

劉男先已就重傷害部分賠償家屬並達成和解，當時法院裁定不受理。本次審理時，劉男也坦承犯行，並表示願以20萬和解，請求法院緩刑，但遭家屬以金額過低拒絕，雙方未能和解、劉也未獲體諒。

桃園地院認為，劉男無證仍貿然駕駛堆高機，對被害人家屬造成無法彌補傷痛，念他犯後坦認、態度尚可、家庭狀況勉強等，加上符合自首減刑要件，依過失致死罪判他有期徒刑7月。全案可上訴。

桃園市楊男騎機車撞上堆高機牙叉，癱瘓臥床2年後不治身亡，當時現場留下一攤血跡，怵目驚心。記者楊湛華／翻攝
桃園市楊男騎機車撞上堆高機牙叉，癱瘓臥床2年後不治身亡，當時現場留下一攤血跡，怵目驚心。記者楊湛華／翻攝
劉男駕駛堆高機上路卸貨，牙叉叉出撞上機車騎士奪命。記者楊湛華／翻攝
劉男駕駛堆高機上路卸貨，牙叉叉出撞上機車騎士奪命。記者楊湛華／翻攝
劉男駕駛堆高機上路卸貨，牙叉叉出撞上機車騎士奪命。記者楊湛華／翻攝
劉男駕駛堆高機上路卸貨，牙叉叉出撞上機車騎士奪命。記者楊湛華／翻攝

桃園 骨折 自首

延伸閱讀

影／北大特區馬路卸貨被質疑 貨車司機與路人爆發口角

影／遭號誌砸傷女騎士恐癱瘓 家人：她很孝順才晚婚剛生女兒

花蓮警方破獲犯罪組織 黎姓首腦全癱仍坐輪椅指揮犯案

男遇禍癱瘓「Apple Watch救了我一命！」 一度喚Siri訣別女友

相關新聞

影／女學生跨分隔島橫越馬路被機車撞飛 影像曝光超驚險

彰化兩名女國中生本月10日晚間要通過彰化縣秀水鄉彰水路，未走人行通道，直接橫越馬路，其中一人遭機車撞上，機車騎士與女學生...

高雄百貨停電禍首是松鼠 網酸牠一直扛會不會過勞

高雄岡山百貨「樂購廣場」昨日下午12時56分許，傳出停電10分鐘，台電昨指停電原因是松鼠碰觸空軍航空技術學院內部線路，另...

疑滑板車肇禍 7旬男倒地挫傷造成嘉雄陸橋大塞車

嘉義市一名7旬男子昨夜騎機車行經嘉雄陸橋發生意外倒地，造成嘉雄陸橋機車道大塞車，救護車也一度塞在車陣，幸好男子僅擦挫傷，...

影／慣竊利用夜色鑽車底偷轉化器 殊不知夜視鏡對著錄

新北市林口工業區上個月22日連續有2名小貨車車主，報警聲稱車底下的觸媒轉化器遭竊，員警調查發現是38歲陳姓慣竊，利用夜色...

彰濱鹿港區釣客落水 抱釣魚冰箱載浮載沉被吊掛上岸

今天上午中部下雨，一名彰化溪湖鎮62歲男子到彰濱工業區鹿港區海堤釣魚卻意外落水，消防局接獲通報，趕緊派救護人員到場搜救，...

策略長遭爆職場性騷擾 築間：指控不實將提告

築間餐飲集團高層遭爆職場性騷擾，築間表示，針對不實指控已經委託律師提告。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。