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疑滑板車肇禍 7旬男倒地挫傷造成嘉雄陸橋大塞車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一名7旬男子昨夜騎機車行經嘉雄陸橋發生意外倒地，造成嘉雄陸橋機車道大塞車，救護車也一度塞在車陣，幸好男子僅擦挫傷，救護車護送就醫，男子聲稱與滑板車發生擦撞，但警方目前沒有影像佐證有滑板車身影，詳細肇事原因持續調查中。

昨天夜裡8時15分，市消防局接獲報案，嘉雄陸橋上西往東方向有車禍傷者，第一分隊救護車前往救援。

事故地點在嘉雄陸橋單向機車道上，適逢中秋連假，民眾外出車輛甚多，陸橋交通大打結，機車道回堵一度造成救護車無法通行；救護車到事故地點後，年約78歲男子橫躺於路橋機車道上；男子表示，返家途中與一滑板車發生擦撞事故受傷。救護人員評估男子傷勢，除了左眼角有一處撕裂傷外，其他肢體有多處擦傷、疼痛，確認無頸椎受傷疑慮後，給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，送往醫院治療。

嘉義市交通隊表示，事故發生後即派員到場協助交通疏導，不到10分鐘排除塞車狀況，據男子表示與滑板車發生事故意外，但是目前沒有相關影像可佐證，正調閱路口監視系統調查中，若真的有滑板車違規行駛在道路上，依道路交通管理處罰條例處行為人1千2百元至3千6百元罰鍰。

救護人員查看男子傷勢。記者李宗祐／翻攝
救護人員查看男子傷勢。記者李宗祐／翻攝
嘉雄陸橋上發生事故造成大塞車。圖／翻攝臉書
嘉雄陸橋上發生事故造成大塞車。圖／翻攝臉書
救護人員查看男子傷勢。記者李宗祐／翻攝
救護人員查看男子傷勢。記者李宗祐／翻攝

救護車 車道

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