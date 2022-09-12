重機4貼行駛快道兩幼童夾中間 罔顧小孩安全將開罰

雲林縣台61線快速道路口湖段日前出現1輛4貼的重機車，1家大小四口共乘機車，飆速在快速道路上，中間夾兩個可能僅3、4歲的幼童，頗為驚險，一名汽車駕駛發現即用手機將4貼重機行駛快道的過程拍下貼網，北港分局今天在臉書發現後表示，將會循線追查並依法開罰。

這個父母和幼兒共乘重機的影片，被貼上網路後即引起關注和議論，當事人即把影片下架，但警方仍表示將會循線追查，並連同拍攝者將一依法開罰。

該影片是一對年輕的父母，騎乘重機車行駛在台61線快速道路雲林口湖段，被一名汽車駕駛發現兩名大人中間還夾載兩名年僅3、4歲的幼童，且兩名幼童一名被母親抱在懷裡，一名坐在父母中間，兩小朋友都沒戴安全帽。

影片在爆料公社PO出來，馬上引起網友關切，並對這對父母帶著年幼小孩騎乘在快速道路感到驚險。北港分局今天也在網路發現後，表示將循著車牌追查並對相關違規者進行開罰。

北港分局指出，有關台61線快速道路汽車駕駛持手機拍攝大型重型機車4貼違規，其中汽車駕駛持手機錄影違反道路交通管理處罰條例31之1條1項可處新台幣3千元罰鍰，大型重型機車4貼違反30條1項4款處新台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。