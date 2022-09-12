影／台2線濱海公路大貨車下匝道 摔落百箱啤酒玻璃瓶
吳姓男子今早駕駛大貨車，從萬瑞快速道路匝道轉入濱海公路時，車上約百箱玻璃裝啤酒掉落車道，酒瓶碎裂一地，造成交通受阻。警方獲報前往現場指揮單線通行，基隆工務段也派員到場清理散落物。
新北市瑞芳警分局今天上午10點56分接獲通報，台62線萬瑞快速道路東向18.7公里，也就是東向匝道出口接台2線濱海公路處，有大量酒瓶和塑膠籃散落路面，占用車道，隨即調派瑞濱派出所員警前往現場處理。
據了解，50多歲吳男駕駛營業曳引貨車，載運大量酒品前往台啤宜蘭營業所，行經事故路段時，疑在下匝道右轉彎時的離心力，讓堆放在貨車左側的105箱啤酒掉落路面。
吳男接受酒測，數值為０，沒有酒後駕車。警方將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，「所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」舉發違規，可處罰3000元到1萬8000元，工務段也將收取清潔費。
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