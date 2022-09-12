颱風天烤肉遇山洪挨批 水安隊強調：是協勤顧溪

針對昨天在新北市三峽區大豹溪畔烤肉遇上溪水暴漲緊急撤離，但有許多帳篷、桌椅等器材被水沖進河川造成汙染，引發鋪天蓋地批評。水安隊聯合會會長江謝瑞強調，並非「主辦」烤肉活動，而是協勤護溪，現場很多烤肉民眾並非他們的會員。

昨晚「大豹溪中秋烤肉驚魂」影片在數個臉書社團被轉載，隨後就有許多張紅十字會志工穿制服烤肉的照片被上傳，還有人搜出水安隊聯合會8月25日發出的公告，內容是中秋節連假3天將配合消防局駐點，「請各位教練及會員盡量排時間上大豹溪協勤，也歡迎帶家人一起上溪烤肉。與家人共度中秋佳節同時也保護戲水民眾的安全」。

今天紅十字會新北市水上安全工作大隊聯合會會長江謝瑞出面說明，原本預期中秋節天氣應該仍然炎熱，預期溪畔烤肉遊客人潮會很多，有設站協勤需求，卻又擔心連假缺救生員人手，才順便辦理聯誼活動，鼓勵志工帶親友一起參與，並非「主辦」烤肉活動對外開放民眾參加。

未料受到颱風影響，天氣不好，但昨天仍約有200人在蟾蜍山谷烤肉，其中水安隊志工僅約10幾人有烤肉，他們帶多少親友並不清楚，其餘人是自行前往的民眾。

江謝瑞強調，水安隊在大豹溪流域設有8個站，11時20分上游通報溪水變濁恐有山洪，國家級警報11時24分發布簡訊提醒，中游蟾蜍山谷便陸續吹哨疏散群眾，最後大約協助疏散七、八十人，沒有發生傷亡事故。