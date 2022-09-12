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軒嵐諾剛走梅花又來 新竹尖石再出現邊坡坍方阻路

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

颱風梅花在台灣東部外海持續緩慢北上，對北部山區帶來持續降雨，新竹縣尖石鄉昨今都出現山區道路上有落石，鄉長曾國大清晨也前往勘災，其中石磊道路上出現較嚴重邊坡坍方，鄉公所已派出大型機具正在排除搶通。

曾國大指出，近兩天來尖石鄉降雨持續，雨勢忽大忽小，不過已經帶來些許災情，其中縣道竹120線及竹60線石磊道路邊坡都出現持續坍方，土石夾雜石塊及黃色泥水覆蓋路面，已經造成交通中斷。

其中縣道120線30K處及石磊道路7K處出現較大坍方，另外在120線沿線也不時出現零星碎石，曾國大指出已經請鄉內各村村長前往巡視勘災，如發現有落石坍方，則回報公所立即派員處理。

尖石鄉公所另呼籲居民及上山民眾，因山區天氣不穩，民眾行車一定需注意車前狀況，以免遭遇視線不佳釀成事故，或是遇落石坍方，如遇鄉公所在道路上拉起黃色封鎖線，即表示前方無法通行，切勿硬闖造成人車危險。

尖石鄉長曾國大今清晨已前往各處勘災，道路坍方已由公所派出大型機具清運土石。圖／曾國大提供
尖石鄉長曾國大今清晨已前往各處勘災，道路坍方已由公所派出大型機具清運土石。圖／曾國大提供
尖石鄉長曾國大今清晨已前往各處勘災，道路坍方已由公所派出大型機具清運土石。圖／曾國大提供
尖石鄉長曾國大今清晨已前往各處勘災，道路坍方已由公所派出大型機具清運土石。圖／曾國大提供

尖石鄉 落石

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