通話中操作ATM 警巡邏識破假博客來、國泰銀行詐騙

台北市內湖警分局西湖派出所員警，日前巡邏發現男子在郵局ATM前，一邊講電話一邊操作匯款，隨即上前關切，發現是「解除分期付款」詐騙，謊稱博客來、國泰銀行客服的詐騙人員才掛斷電話，守住男子荷包。

西湖派出所副所長蔡三華及警員柯竣驛及陳薈晶，日前巡邏途中發現一名男子一邊持手機講電話，一邊操作ATM提款準備匯款，驚覺有異上前關心。

男子聲稱，接到自稱博客來客服人員來電，聲稱官網遭駭客入侵、訂單錯誤，每月會重複扣款，還幫忙轉到國泰銀行客服，電話中自稱客服人員，要求他操作ATM解除重複扣款。

警方立即提醒男子，這是典型「解除分期付款」詐騙手法，並和電話假客服人員通話，在電話中確認對方身分，要向銀行總行求證是否真有此員工，對方心虛不願說明，警方說此電話已被通報成詐騙電話，對方才罷休掛電話。