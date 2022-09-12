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通話中操作ATM 警巡邏識破假博客來、國泰銀行詐騙

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市內湖警分局西湖派出所員警，日前巡邏發現男子在郵局ATM前，一邊講電話一邊操作匯款，隨即上前關切，發現是「解除分期付款」詐騙，謊稱博客來、國泰銀行客服的詐騙人員才掛斷電話，守住男子荷包。

西湖派出所副所長蔡三華及警員柯竣驛及陳薈晶，日前巡邏途中發現一名男子一邊持手機講電話，一邊操作ATM提款準備匯款，驚覺有異上前關心。

男子聲稱，接到自稱博客來客服人員來電，聲稱官網遭駭客入侵、訂單錯誤，每月會重複扣款，還幫忙轉到國泰銀行客服，電話中自稱客服人員，要求他操作ATM解除重複扣款。

警方立即提醒男子，這是典型「解除分期付款」詐騙手法，並和電話假客服人員通話，在電話中確認對方身分，要向銀行總行求證是否真有此員工，對方心虛不願說明，警方說此電話已被通報成詐騙電話，對方才罷休掛電話。

內湖分局提醒，客服人員不會在電話中指示民眾操作ATM，且無論是「+886」、「+02」、「+03」等號碼，都有可能是詐騙電話，民眾應該要再三查證網路上來路不明的消息，保持警覺，並撥打165諮詢，避免遭詐致財產損失。

男子感謝警方大力協助。記者蕭雅娟／翻攝
男子感謝警方大力協助。記者蕭雅娟／翻攝
警方識破詐騙電話，守住男子荷包。記者蕭雅娟／翻攝
警方識破詐騙電話，守住男子荷包。記者蕭雅娟／翻攝
西湖派出所警員柯竣譯(左)、陳薈晶(中)、副所長蔡三華(右)攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
西湖派出所警員柯竣譯(左)、陳薈晶(中)、副所長蔡三華(右)攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝

詐騙 內湖 博客來

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