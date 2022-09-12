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高雄男想和爆乳小姊姊見面 買遊戲點數拍照警察出現了
高市32歲周姓男子在網站認識大他數歲的陌生女子，因女方身穿女僕爆乳裝，引誘他援交2000元，他心動下，至相約超商，對方又遊說他買千元遊戲點數，店員發現有異報警。周男持遊戲卡拍照時，見警方出現，嚇得直發抖，警方勸阻，戳破他美夢。
警方調查，在麵包店從事店員的周姓男子，上網交友，認識一名陌生女子，因女方傳來多張身穿女僕爆乳裝的照片，令未婚的周男心儀不已，雙方聊天後，女方聲稱可和周男性交易，雙方談妥一次2000元，並相約8日至大寮區大寮路一間超商前碰面。
周男抵達超商後，未見女方出現，連繫後，女方聲稱因之前有朋友援交被警方查獲，要求周男去超商買1000元遊戲點數，拍照傳給她，以資證明他不是警察，也不會報警。
周男照女方指示，至超商購買1000元的遊戲點數後，在超商外徘徊，店員發現有異，通報警方到場處理。
林園警分局大寮分駐所所長曾富達和警員到場後，發現周男正對著遊戲點數拍照，準備傳給女方，警方趨前了解，當時周男見到警方出現，一度緊張嚇到發抖，警方安撫他情緒，了解周男買遊戲點數的原因，並查閱他和女方對話紀錄，才發現他遇到「假援交真詐騙」手法。
警方當場對周男解釋詐騙集團慣用手法，讓他恍然大悟，險些誤陷假交友陷阱，感謝警方和店員及時勸阻。
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