大豹溪烤肉驚逃？ 紅十字會聲明：志工堅守至最後才撤離

民眾11日在臉書社團「爆料公社公開版」上PO出一段影片，在新北市大豹溪邊烤肉的民眾突然遇到溪水暴漲，使用的烤肉器具與棚架都被沖走，提到「上一秒大家開心合照比YA， 下一秒大家卻逃之夭夭」、「這是某自救會自行舉辦的」；民眾使用的遮陽傘上印有「行政院體育委員會贊助」、「中華民國紅十字會」等字樣，懷疑影片中舉辦烤肉的是駐守當地的救難團體成員。影片曝光後網友痛批「明知風雨大硬要去。」、「垃圾都被沖到下游去了」。

針對網路流傳紅十字水上安全大隊颱風天還到新北市三峽區大豹溪畔烤肉影片，中華民國紅十字會上午發出聲明強調，中秋連續假期，紅十字會志工照例排班輪值，守護大豹溪民眾戲水安全。9月11日梅花颱風外圍環流帶來豐沛雨量，導致新北市大豹溪流域山洪暴發，志工們仍堅守崗位，以戲水民眾生命安全為第一考量，不斷提醒呼籲所有戲水民眾趕緊上岸，待民眾安全無虞後，才開始撤離人員及救生站物品。

紅十字會指出，昨日有人發布「大豹溪千鈞一髮之際」或「大豹溪中秋烤肉驚魂記」之類影片，拍攝地點在三峽區大豹溪畔蟾蜍谷，是非常熱門的戲水景點。當日山洪暴發原本就在一瞬間，畫面中溪水暴漲迅速淹沒河岸，影片中看到的是志工們堅守至最後才撤離之情形，僅有部份器材沖失，本會皆有掌握，當時全員皆安全疏散。

紅十字會強調，每年5月至9月週末假日，紅十字會與受完整水安教育訓練志工們合作，在全台各地水域協勤，守護民眾水上安全。這項志願服務行動從民國67年迄今已有40餘年，對於維護水域安全，大幅減少溺水事故，頗受各界肯定。