統聯司機國道喊「不舒服」車停路肩突昏迷 乘客輪流急救送醫救回他

統聯客運江姓司機昨晚載客人要北上，剛開上國道一號台中后里段，駕駛向乘客說他身體不舒服，車停在路肩後他突然昏迷，乘客輪流對他做心肺復甦術急救並送醫，雖救回一命，目前仍在醫院插管，有生命危險。

國道警察泰安分隊調查，統聯客運56歲江姓駕駛昨晚開車，載客人要從台中北上，剛開上國道一號在后里段時，他透過廣播向乘客說自己身體不舒服，車停妥路肩後，他昏迷失去意識。

乘客有人打電話報案，有人為他CPR，救護車到場時，駕駛已失去呼吸心跳，被送到衛福部豐原醫院急救，目前昏迷指數3，插管使用呼吸器中，他腦部無出血，但血栓指數高，仍有生命危險。