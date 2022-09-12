台南女大生救爺奶命喪火場 日文資優導師原要帶她赴日

台南市永康區昨晚發生祖孫三人不幸喪生火警，當時21歲陳姓外孫女上樓搶救祖父母，最後3人不幸葬身火窟；陳姓死者就讀嘉南藥理大學日文系，品學兼優，今天學校開學第一天傳來噩耗，他的日籍導師得知消息難過哽咽表示，原本疫情緩和後要帶她到日本見習。

校方轉述導師說法，陳同學是大二轉系日語系，雖原非本科生但很用心學習、日文程度又好，只用了一年時間，就追趕上其他讀兩年的A段班同班同學，日籍班導師老師打算等疫情比較緩和帶她與部分同學去日本考察研習。

校方指出，軍訓室及學務處於昨晚接獲教育部校安中心通知，台南市永康區復國路傍晚發生民宅火警，現場發現死者之一為本校學生，第一時間已聯絡該生導師，並嘗試協助聯絡其他親屬。學務長董志明也致電學生家長，表達對該生相關人道關懷及盡可能協助意願。

日文系主任今早也與學生家長聯絡，將代表學校致意、發給學校急難就助金，並瞭解後續包含學生平安保險、急難救助及教育部學產基金申請等事宜。

校方表示，對於學生於昨晚台南市復國路火災意外中不幸遇害，全體師生深感沉痛及遺憾，導師及學務處學生輔導中心也會關懷輔導該班級同學，宣導安全觀念，並於上課教室布置簡易追思角落，讓同學在小卡片寫下對陳生想說的話，期盼同學能盡快走出令人心痛的時段，正常學習與生活。