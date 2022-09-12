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影／敬酒遭拒！參選人被譙三字經 怒丟啤酒罐受傷

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東車城鄉民代表參選人潘貴武，中秋連假遭人以啤酒鋁罐丟擲受傷，警方調查，潘男到車城福安宮拜訪，賴姓及廖姓男子邀約喝酒，因稍後須駕車婉拒才被以啤酒罐丟擲，並非選舉糾紛。潘男事後到醫院驗傷報案，暫未提告，恆春警方詢後已依違反社會秩序維護法依法裁處。

這起敬酒糾紛因涉及年底大選參選人，引發關注。警方調查，車城福安宮10日舉辦歌唱比賽，被害人到場拜訪，巧遇賴姓及廖姓男子邀約飲酒，被害人以稍後須駕車為由婉拒，賴、廖2人認為被害人不尊重他們，先以三字經辱罵，賴男還隨手以未開封的啤酒罐朝被害人丟擲，導致被害人臉部擦挫傷。

潘貴武事後到醫院治療，11日持就醫診斷證明書到恆春警分局報案，但暫未提出刑事告訴。

恆春警分局長林明波表示，被害人雖為車城鄉民代表參選人，但此案係偶發衝突事件，並非選舉糾紛。警方獲報即刻查緝賴、廖兩人到案說明，詢後將依違反社會秩序維護法依法裁處。年底大選隨投票日逼近選情升溫，警方對以暴力妨害公共秩序的犯嫌，一定依法嚴正究辦，決不寬貸。

車城福安宮中秋連假舉辦社區歌唱比賽晚會，潘貴武到場拜訪，因婉拒賴男、廖男敬酒，被砸啤酒罐受傷。圖為示意畫面。民眾提供
車城福安宮中秋連假舉辦社區歌唱比賽晚會，潘貴武到場拜訪，因婉拒賴男、廖男敬酒，被砸啤酒罐受傷。圖為示意畫面。民眾提供

恆春 屏東

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