聽新聞
test
0:00 / 0:00
貨櫃車基港西岸道路過彎翻倒 司機臉部擦傷送醫
廖姓男子今早駕駛駛貨櫃車要開上基隆港西岸聯外道路時，疑貨櫃內貨物未裝載穩妥，貨物晃動導致車輛側翻。廖男僅臉部擦傷，婉拒消防員送醫。警員對廖男實施酒測，數值為０，事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點10分接獲報案，基隆港西岸聯外道路南下入口處，光華橋頭有輛貨櫃車翻覆。消防人員到場救護時，50多歲廖男已自行下車，臉部輕微擦傷，婉拒送醫。
事故發生後，警方派員到場疏道交通，管制陽明貨櫃場旁車道往中山四路方向車輛進出，維護行車安全。貨櫃車所屬交通公司通知大型吊車到場，協助移除事故車輛。
基隆市議員莊敬聖說，基隆港西岸聯外道路出入口彎道角度大，大車可能因為車速過快或貨物未裝載穩妥肇事。先前有油品車翻覆，今天又有貨櫃車出事，還好都不是危險貨物，希望相關單位正視這個問題，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言