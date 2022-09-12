貨櫃車基港西岸道路過彎翻倒 司機臉部擦傷送醫

廖姓男子今早駕駛駛貨櫃車要開上基隆港西岸聯外道路時，疑貨櫃內貨物未裝載穩妥，貨物晃動導致車輛側翻。廖男僅臉部擦傷，婉拒消防員送醫。警員對廖男實施酒測，數值為０，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9點10分接獲報案，基隆港西岸聯外道路南下入口處，光華橋頭有輛貨櫃車翻覆。消防人員到場救護時，50多歲廖男已自行下車，臉部輕微擦傷，婉拒送醫。

事故發生後，警方派員到場疏道交通，管制陽明貨櫃場旁車道往中山四路方向車輛進出，維護行車安全。貨櫃車所屬交通公司通知大型吊車到場，協助移除事故車輛。