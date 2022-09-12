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影／台南烤肉起火祖孫3人喪命 下午相驗遺體
台南市永康區民宅昨晚疑因烤肉不慎引發大火，91歲王姓屋主與長期臥病77歲許姓妻子受困二樓，21歲陳姓外孫女上樓搶救，3人不幸葬身火窟；台南市消防局今天派員會同死者女兒與小外孫女到火場勘察，發現疑起火點的客廳有多條延長線，但沒有發現電烤盤、起火點也還沒辦法確認。檢方預計下午相驗遺體。
雖然起火原因初步調查是使用電烤盤過載，致電線走火引燃屋內大批回收物釀災；不過消防局火災調查科長蔡旭棋表示，因為現場燃燒太過嚴重，許多電器都燒毁，沒辦法確定延長線是否同時連接多項電器，也還沒有找到電烤盤，還不能確認起火點是在牆壁上的插座或者延長線。
火場位於永康區復國一路三層樓透天厝，三代同堂住6人，現場三人喪生，火警發生時17歲最小外孫女及時逃出受輕傷；屋主51歲女兒及63歲陳姓女婿當時外出，返家見狀當場痛哭。上午死者的女兒及小外孫女到場協助指認及會勘現場，不發一語。
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