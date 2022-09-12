影／台中七旬婦過馬路遭小黃撞飛亡 司機：她突然走出
昨天是中秋連假最後一天，台中巿七旬陳姓婦人在中區小吃攤與朋友聚餐，為了到馬路對面的檳榔攤採買，疑似橫越台灣大道一段，遭計程車撞飛，傷重不治。肇事的洪姓司機供稱不及反應，她「突然走出來」，全案依過失致死罪嫌送辦。
據查，陳姓婦人（71歲）在昨天深夜11時許，與朋友在中區平等街、台灣大道一段附近聚餐，因要到小吃攤對面的檳榔攤採買，疑橫越道路，當時洪姓男子（64歲）駕駛計程車由平等街沿台灣大道往三民路方向行駛，沒看到陳婦過馬路，迎面將陳婦撞飛。
陳婦經救護車送醫後，仍傷重不治，警方調查，洪無酒精濃度，辯稱，當時天黑，加上陳婦突然走出，「發現時已撞上」，詳細的肇事原因，仍待後續調閱監視器、訪查目擊者釐清案情，全案將報請檢察官相驗，依過失致死罪方向偵辦。
第一警分局呼籲，用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。
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