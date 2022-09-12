快訊

網傳「颱風天烤肉遇山洪」倉皇逃難片 爆主辦者是紅十字水上大隊

三星數千項面板專利全數讓予陸企 3大影響台廠壓力增

無法接受的進步憲法？智利制憲公投為何失敗

影／台中七旬婦過馬路遭小黃撞飛亡 司機：她突然走出

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

昨天是中秋連假最後一天，台中巿七旬陳姓婦人在中區小吃攤與朋友聚餐，為了到馬路對面的檳榔攤採買，疑似橫越台灣大道一段，遭計程車撞飛，傷重不治。肇事的洪姓司機供稱不及反應，她「突然走出來」，全案依過失致死罪嫌送辦。

據查，陳姓婦人（71歲）在昨天深夜11時許，與朋友在中區平等街、台灣大道一段附近聚餐，因要到小吃攤對面的檳榔攤採買，疑橫越道路，當時洪姓男子（64歲）駕駛計程車由平等街沿台灣大道往三民路方向行駛，沒看到陳婦過馬路，迎面將陳婦撞飛。

陳婦經救護車送醫後，仍傷重不治，警方調查，洪無酒精濃度，辯稱，當時天黑，加上陳婦突然走出，「發現時已撞上」，詳細的肇事原因，仍待後續調閱監視器、訪查目擊者釐清案情，全案將報請檢察官相驗，依過失致死罪方向偵辦。

第一警分局呼籲，用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

台中市洪姓男子昨天深夜駕駛計程車行經中區平等街、台灣大道時，撞上過馬路的陳姓婦人，陳婦傷重不治。圖／讀者提供
台中市洪姓男子昨天深夜駕駛計程車行經中區平等街、台灣大道時，撞上過馬路的陳姓婦人，陳婦傷重不治。圖／讀者提供
台中市洪姓男子昨天深夜駕駛計程車行經中區平等街、台灣大道時，撞上過馬路的陳姓婦人，左前車頭板金凹陷，陳婦傷重不治。圖／讀者提供
台中市洪姓男子昨天深夜駕駛計程車行經中區平等街、台灣大道時，撞上過馬路的陳姓婦人，左前車頭板金凹陷，陳婦傷重不治。圖／讀者提供
台中市洪姓男子昨天深夜駕駛計程車行經中區平等街、台灣大道時，撞上過馬路的陳姓婦人，陳婦傷重不治。圖／讀者提供
台中市洪姓男子昨天深夜駕駛計程車行經中區平等街、台灣大道時，撞上過馬路的陳姓婦人，陳婦傷重不治。圖／讀者提供

計程車

延伸閱讀

MLB／守護者在美聯中區實在好康 72勝就當老大有夠爽

台中男撞飛路人害腦漿外露慘死 加速逃瞎扯以為遭槍擊

小綠綠搭保時捷911上學 下車不慎撞飛機車騎士 掀網友論戰

環東大道逆向撞飛騎士墜地亡 女子被判刑1年2月

相關新聞

網傳影片「颱風天烤肉遇山洪」倉皇逃難 竟是紅十字水上大隊主辦

昨晚被貼網爆料指責颱風天還到新北市三峽區大豹溪畔烤肉，結果遇到山洪暴發緊急撤離，遭網友罵翻罔顧生命安全的人群，又被爆料竟...

影／台中七旬婦過馬路遭小黃撞飛亡 司機：她突然走出

昨天是中秋連假最後一天，台中巿七旬陳姓婦人在中區小吃攤與朋友聚餐，為了到馬路對面的檳榔攤採買，疑似橫越台灣大道一段，遭計...

新北觀音山區工廠火警 百坪沖床工廠付之一炬

新北市五股區民義路二段觀音山區，今天凌晨0時許發生工廠火警，消防局出動大批人車趕往搶救，大約30分鐘控制火勢，2時許撲滅...

烤肉釀祖孫3死 台南消防局：使用電烤盤應用獨立電源

中秋節烤肉，不少民眾改用電烤盤烤肉以減少用木炭烤肉產生的油煙，台南市消防局火災害預防科長邱國禎今天說，電烤盤屬高功率電熱...

疑烤肉釀災 台南火警祖孫3死

台南市永康區昨晚發生民眾烤肉不慎引發火警意外，高齡九十一歲王姓屋主與長期臥病七十七歲許姓妻子受困二樓，廿一歲陳姓外孫女想...

23歲警舉槍自戕 拔管離世

新北市蘆洲警分局龍源派出所許姓警員，九日疑因感情因素在所內舉槍自戕，頭部中彈，昨天凌晨家屬同意拔管。警政署長黃明昭表示遺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。