烤肉釀祖孫3死 台南消防局：使用電烤盤應用獨立電源

中秋節烤肉，不少民眾改用電烤盤烤肉以減少用木炭烤肉產生的油煙，台南市消防局火災害預防科長邱國禎今天說，電烤盤屬高功率電熱產品，電源插座應使用獨立電源插座，避免與其它電器共用，且避免使用延長線連接電烤盤，以免負載過量失火。

邱國禎表示，電烤盤所附電源線插頭應儘可能牢固插入電源插座，如果插頭未完全插入時，可能因接觸不良產生高溫發生危險。如長時間不使用電烤盤時，請將電源線插頭從插座拔出。不要讓烤盤乾燒，最好把食物都放上去後再插電加熱，以免乾燒過熱。

消防局說，電鐵板燒器列屬標準檢驗局強制性應施檢驗商品範圍。檢驗方式採「驗證登錄」或「型式認可逐批檢驗」雙軌並行制，無論國內產製或自國外進口前，須先取得標準局認可指定實驗室所出具型式試驗報告，再申請驗證登錄證書或型式認可證書，其中若採取「型式認可逐批檢驗」方式者，於取得型式認可證書後，尚需向標準局報請檢驗，符合檢驗規定後，於商品本體上標貼「商品安全標章」始得出廠陳列銷售。

至於安裝住宅式火災警報器，火災預防科人員說，偵煙式住宅用火災警報器安裝於臥室、客廳或樓梯間；定溫式住宅用火災警報器安裝於廚房。住宅用火災警報器目前有許多大賣場及網路皆有販售。注意是否張貼消防署認可合格標示。

依消防署「住宅用火災警報器設置辦法」，每個居室至少安裝一只住宅用火災警報器，可以掛勾、黏貼、 鑽孔等方式安裝於天花板、樓板或牆面。最好距離出風口一點五公尺以上，並以裝置於居室中心為原則。

火災預防科人員表示，民眾挑選延長線，應注意以下5點：

1.延長線必須通過經濟部標準檢驗局(BSMI)安全檢驗 台灣經濟部標準檢驗局(BSMI)，為了保護使用者用電安全，設立一連串檢驗項目檢測各個延長線的規格是否符合安全標準，主要會以延長線的產品結構、溫升試驗(耐熱程度)、保護裝置、電線規格進行安全檢驗。 2.選擇有防脫落設計的延長線，以防電器受損。 3. 防突波功能 – 防止過量電流或雷擊損壞家電。 4. 挑選具有防火功能的的延長線，降低電線走火的風險。 5. 挑選延長線時一定要具備過載保護功能。