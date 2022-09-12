台南大火三死 消防局：電烤爐用電大 不能插延長線
台南市永康區昨天傍晚發生疑因使用電烤爐烤肉不慎引發住宅火警，不幸造成祖孫三人死亡。台南市消防局說，電烤爐或烤盤耗用電能大，接電時勿插在延長線，應直接插在插座，避免電力負荷過載引燃大火。
台南市消防局呼籲民眾從事中秋烤肉活動，需特別注意火源管理及木炭餘燼清理，建築物內請勿堆積過多雜物，避免發生火災時擴大延燒，並保持樓梯間通暢，大家多一分留意，才能平安歡度中秋節，達到保障人命安全、減輕災害的目標。
台南市長黃偉哲說，許多民眾在中秋節安排闔家烤肉活動，烤肉使用炭火時要注意用火安全，火源應遠離雜物並預先準備水源、滅火器等滅火措施。另為提早偵知火災發生，民眾家中務必安裝住宅用火災警報器，家中正確安裝住警器，能於火災發生時偵測到濃煙，發出警報聲響提醒屋內人員，可提早30秒採取避難逃生行動，能有效減少火災傷亡。
消防局長李明峯提醒民眾，在住宅火警中，家中的不安全環境往往可能導致嚴重的後果，不安全的環境包含不正確用電、住家堆積雜物影響逃生動線、防火防煙區劃的破壞等，都需要民眾自我審查及特別注意。如果一旦發生火災，應即早打電話通報消防局119並採取滅火或逃生避難行動，切勿再進入火場內，就有越大的機會保護自身與家人生命財產安全。
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