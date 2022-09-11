中秋烤肉北市街頭3車追撞 4人到案稱：煞不住

鄭姓男子中秋節和朋友在北市內湖區烤肉，今天凌晨2時許散場，開車疑似擦撞唐男車輛，卻反被3車追逐，當街撞成1團，烤肉朋友幫忙丟椅凳反擊。警方今晚帶到3輛車上的高男等4人，他們聲稱「煞不住」才撞上，全案依毀損罪、刑法185條罪嫌函送法辦。

內湖分局文德派出所指出，9月11日凌晨2時許獲報，文德路有打架案件，抵達現場後已沒人打架，卻有車輛撞擊車禍，車頭全毀、車牌掉落、引擎蓋掀起，現場慘烈。

警方調閱監視器畫面，白車駕駛31歲鄭姓男子載著女友，疑似在路口等紅綠燈時，不慎撞及前方唐姓男子駕駛的白色車輛，釀行車糾紛，綠燈時，鄭男直接左轉離去，開回2個紅綠燈外的文德路烤肉處找朋友。

唐男的朋友高男、石男，見鄭男竟開車離去，高男立即駕駛休旅車、石男駕駛黑色租賃車搭載馬男，唐男也跟著開離現場，3車一路追逐。鄭男駕駛回烤肉處找朋友，靠右路邊停車，高男涉嫌駕車撞上鄭男車輛，後方石男駕車又撞上高男車輛，3車撞成一團。

烤肉的朋友3人，見鄭男車輛被撞，以為黑幫鬧事，心急之下拿起烤肉坐的椅凳攻擊，石男、馬男立刻跳車，逃往高男、唐男車輛，4人逃逸無蹤。