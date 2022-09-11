快訊

獨／美售台第一輛M1A2T型戰車首曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋烤肉北市街頭3車追撞 4人到案稱：煞不住

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

鄭姓男子中秋節和朋友在北市內湖烤肉，今天凌晨2時許散場，開車疑似擦撞唐男車輛，卻反被3車追逐，當街撞成1團，烤肉朋友幫忙丟椅凳反擊。警方今晚帶到3輛車上的高男等4人，他們聲稱「煞不住」才撞上，全案依毀損罪、刑法185條罪嫌函送法辦。

內湖分局文德派出所指出，9月11日凌晨2時許獲報，文德路有打架案件，抵達現場後已沒人打架，卻有車輛撞擊車禍，車頭全毀、車牌掉落、引擎蓋掀起，現場慘烈。

警方調閱監視器畫面，白車駕駛31歲鄭姓男子載著女友，疑似在路口等紅綠燈時，不慎撞及前方唐姓男子駕駛的白色車輛，釀行車糾紛，綠燈時，鄭男直接左轉離去，開回2個紅綠燈外的文德路烤肉處找朋友。

唐男的朋友高男、石男，見鄭男竟開車離去，高男立即駕駛休旅車、石男駕駛黑色租賃車搭載馬男，唐男也跟著開離現場，3車一路追逐。鄭男駕駛回烤肉處找朋友，靠右路邊停車，高男涉嫌駕車撞上鄭男車輛，後方石男駕車又撞上高男車輛，3車撞成一團。

烤肉的朋友3人，見鄭男車輛被撞，以為黑幫鬧事，心急之下拿起烤肉坐的椅凳攻擊，石男、馬男立刻跳車，逃往高男、唐男車輛，4人逃逸無蹤。

內湖警方到場，鄭男無酒駕情勢，今下午5時許，在汐止、內湖等地陸續帶回20多歲的唐男等4人。他們聲稱，不是刻意撞車，而是來不及煞車才會撞上。全案依刑法185條公共危險罪以致生往來之危險者、毀損罪嫌函送法辦。

三車撞成一團後，正在烤肉的一群人丟出椅凳，高男等人逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
三車撞成一團後，正在烤肉的一群人丟出椅凳，高男等人逃逸。記者蕭雅娟／翻攝
北市內湖文德路今發生追車撞擊車禍，警方帶回4人，訊問後依公共危險等罪嫌函送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
北市內湖文德路今發生追車撞擊車禍，警方帶回4人，訊問後依公共危險等罪嫌函送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
高男等人涉嫌當街在北市街頭追車，三車撞成一團，遭依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
高男等人涉嫌當街在北市街頭追車，三車撞成一團，遭依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝

烤肉 內湖 監視器 車禍

延伸閱讀

永康住宅烤肉釀3死…檢方漏夜勘驗 屋主妻焦屍移出

永康民宅烤肉大火釀3死 消防局曝「元凶」恐是這個

影／台南永康民宅烤肉大火 祖父母與外孫女3死

台南永康烤肉引大火3人死亡 一旁住家仍淡定過中秋

相關新聞

永康住宅烤肉釀3死 屋主妻焦屍移出...倖存孫女：火太大

台南市永康區復國一路的3層樓民宅今晚近6點傳出大火，造成91歲王姓屋主、77歲歲許姓妻子及21歲陳姓外孫女死亡，由於妻子...

永康民宅烤肉大火釀3死 消防局曝「元凶」恐是這個

台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，受困的90歲王姓男子及70歲妻子、20歲陳姓外孫女3人死...

中秋烤肉北市街頭3車追撞 4人到案稱：煞不住

鄭姓男子中秋節和朋友在北市內湖區烤肉，今天凌晨2時許散場，開車疑似擦撞唐男車輛，卻反被3車追逐，當街撞成1團，烤肉朋友幫...

影 ／永康火警3死 91歲鄰長退伍軍人出身不幸葬火窟

台南市永康區復國一路晚間發生民宅火警不幸釀成三死，據悉，91歲王姓屋主是職業軍人出身，少校退伍，擔任鄰長已近20年，服務...

影／北大特區馬路卸貨被質疑 貨車司機與路人爆發口角

新北市北大特區家樂福賣場前，今天上午因有物流貨車違停紅線卸貨，被路人質問在馬路上駕駛堆高機是否提出申請，雙方引發口角報警...

影／男墜300米谷亡 救難員涉險下切暖尋回散落的頭蓋骨

黃姓山友昨天行經南投信義八通關雲龍瀑布時，不慎墜落300米深溪谷，救難人員涉險垂降救人，但發現他時，頭顱碎裂明顯死亡，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。