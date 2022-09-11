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永康住宅烤肉釀3死…檢方漏夜勘驗 屋主妻焦屍移出

聯合報／ 記者黃宣翰謝進盛修瑞瑩／台南即時報導

台南市永康區復國一路的3層樓民宅今晚近6點傳出大火，造成91歲王姓屋主、77歲歲許姓妻子及21歲陳姓外孫女死亡，由於當時屋主妻已燒成焦屍未送醫，台南地檢署檢察官今晚9點半到場勘驗，同意先請葬儀社移出遺體，明天一併相驗祖孫3人。

台南地檢署檢察官翁逸玲抵達永康區民宅火災現場，聽取警方說明火災情況，由於現場燒得幾乎面相全非，而且沒有足夠照明，法醫認為夜間難以勘驗，看過警方提供現場焦屍照片後，同意家屬先請葬儀社人員移出屍體，到台南市立殯儀館冰存。

據了解，王姓屋主夫妻檔3代同堂，火災時，51歲王姓女兒、63歲女婿外出辦事，外孫女21歲及17歲陳姓姐妹疑使用電烤盤打算烤肉，並接延長線，但還沒開始烤，就因延長線難以承受電力負載出現星火引燃屋內大量資源回收物，火勢迅速蔓延。

21歲陳女趕緊上2樓通知王姓夫妻，3人因而被火勢困住，當消防人員控制火勢，救出時都已沒有生命跡象；患有糖尿病的王妻，眼睛看不見與行動不便，長期臥床，被燒成焦屍，王姓男子、陳女送醫後都宣告不治。

消防局說，起火點位於1樓客廳的南側，起火原因可能因電烤盤電力大，延長線無法負載進而引燃，由於住家堆積大量雜物，火勢被引燃即無法控制，不過現場燒得幾乎面目全非，待進一步尋找相關電烤盤、電線。

台南市永康區復國一路的3層樓民宅大火釀3死，台南地檢署檢察官前往勘驗，警方說明情況。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區復國一路的3層樓民宅大火釀3死，台南地檢署檢察官前往勘驗，警方說明情況。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區復國一路的3層樓民宅大火釀3死，警方今晚開燈，讓法醫看火災現場。記者黃宣翰／攝影
台南市永康區復國一路的3層樓民宅大火釀3死，警方今晚開燈，讓法醫看火災現場。記者黃宣翰／攝影

台南 火災

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