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影 ／永康火警3死 91歲鄰長退伍軍人出身不幸葬火窟
台南市永康區復國一路晚間發生民宅火警不幸釀成三死，據悉，91歲王姓屋主是職業軍人出身，少校退伍，擔任鄰長已近20年，服務相當受鄰居肯定，里長還打算提報長青楷模，未料不幸傳出死訊，鄰居都相當難過。
台南市長黃偉哲在得知火警有祖父母及孫女共3人受困火場，立即趕赴現場關切，黃偉哲說，中秋節剛過就發生不幸，令人非常遺憾。
當地復國里長許建國說，王某軍旅出身，一輩子報效國家，職業軍人多年少校退伍，在當地定居多年，也投入社區關懷據點還擔任主任出錢出力，也因惜物，會撿拾一些回收物，因累積好人緣，擔任鄰長已近20年。
許建國說，王某雖逾90歲，但身體還算硬朗，可自己行動，交付的公務也都如期完成，還常要照顧臥病在床的老伴，夫妻倆感情相當好。
他難過的說，王某盡心盡責，鄰里都相當推崇，他原要提報王為長青楷模，沒想到中秋節剛過就傳出憾事，除了難過還是難過。
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