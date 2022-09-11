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影 ／永康火警3死 91歲鄰長退伍軍人出身不幸葬火窟

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區復國一路晚間發生民宅火警不幸釀成三死，據悉，91歲王姓屋主是職業軍人出身，少校退伍，擔任鄰長已近20年，服務相當受鄰居肯定，里長還打算提報長青楷模，未料不幸傳出死訊，鄰居都相當難過。

台南市長黃偉哲在得知火警有祖父母及孫女共3人受困火場，立即趕赴現場關切，黃偉哲說，中秋節剛過就發生不幸，令人非常遺憾。

當地復國里長許建國說，王某軍旅出身，一輩子報效國家，職業軍人多年少校退伍，在當地定居多年，也投入社區關懷據點還擔任主任出錢出力，也因惜物，會撿拾一些回收物，因累積好人緣，擔任鄰長已近20年。

許建國說，王某雖逾90歲，但身體還算硬朗，可自己行動，交付的公務也都如期完成，還常要照顧臥病在床的老伴，夫妻倆感情相當好。

他難過的說，王某盡心盡責，鄰里都相當推崇，他原要提報王為長青楷模，沒想到中秋節剛過就傳出憾事，除了難過還是難過。

永康區復國里長許建國不捨老鄰長葬身火窟，神情難掩哀傷。記者謝進盛／攝影
永康區復國里長許建國不捨老鄰長葬身火窟，神情難掩哀傷。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲第一時間聽取消防隊員簡報搶救過程。圖／台南市政府提供
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中秋節 台南 黃偉哲

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