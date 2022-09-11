永康民宅烤肉大火釀3死 消防局曝「元凶」恐是這個

台南市永康區復國一路44巷內的3層樓民宅今晚5點52分冒出大火，受困的90歲王姓男子及70歲妻子、20歲陳姓外孫女3人死亡，據了解，當時疑要烤肉，但使用延長線卻爆出火花；台南消防局檢視場發現，恐因電磁爐電力負載大致延長線現火星引燃周遭雜物，但詳細起火原因待調查。

南市消防局指出，初步勘察，起火處位於1樓客廳的南側附近處，起火原因可能因電磁爐烤盤過載引燃延長線，由於住家堆積大量雜物，一經引燃火勢即無法控制，會儘快火調蒐證，讓家屬早些時間清理。

警消初步查出，王姓男子的外孫女陳姓20歲、17歲姊妹，下午在住處1樓疑想用電磁爐烤肉，接延長線但因電力負載太大產生星火，致肉都還沒有烤，延長線就冒煙起火，並引燃周遭大量資源回收品，火勢迅速蔓延，陳姓女子跑上2樓通知王姓夫妻，反而因火燒得太大，3人逃生不及。

台南市消防局出動超過10個分隊、20多輛消防車搶救，火勢控制後救出王姓夫妻檔、陳女，王妻遭燒成焦屍，另兩人沒有生命跡象，送醫宣告不治；王姓男子的小女兒夫妻當時在外，得知噩耗無法接受。

據了解，王姓夫妻檔有3個女兒，最小的女兒婚後住家裡，目前3代同堂住在約40年的3層樓房子；王妻有糖尿病，眼睛不好與行動不便，長期臥床。

台南市長黃偉哲晚間趕抵火場表示，火災起因是為一戶人家烤肉，屋內門口堆置大批的易燃物品造成燃燒，阻斷了屋內的人逃生的路，屋內有一位年長者行動不便，加上爸媽不在，孫子烤肉，結果發生大火，年長者祖父母困在二樓出不來，孫女要跑上樓叫阿公阿嬤逃生的，也受困火場，「中秋節剛過就發生不幸，令人非常遺憾！」