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影／北大特區馬路卸貨被質疑 貨車司機與路人爆發口角
新北市北大特區家樂福賣場前，今天上午因有物流貨車違停紅線卸貨，被路人質問在馬路上駕駛堆高機是否提出申請，雙方引發口角報警處理，員警請提出質疑的路人先離開，他還不忘確認：「那你有開他（罰）單了嗎？」
據了解，48歲劉姓司機今天上午9時許，將小貨車違停在樹林區大雅路的家樂福北大店前方紅線上，另由物流人員駕駛堆高機正在卸貨，有路人徒步經過，認為他們影響道路交通，質問是否有依規定提出申請？
物流人員嗆他：「吃飽沒事幹！」引發口角，路人隨後報警，還有民眾錄影上傳網路社群。員警到達現場，依違反道路交通管理處罰條例處理，旁邊也有人不斷規勸莫再爭執。
由於劉姓司機情緒激動，員警請提出質疑的路人別站太近觀看，後來請他先離開。最後對劉姓司機告發違規臨時停車、利用道路為工作場所，共開2張罰單。
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